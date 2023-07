Soldes d'été : 200€ de réduction sur l'aspirateur balai Samsung Jet 75 chez MediaMarkt, une opportunité à ne pas manquer !

Une maison parfaitement entretenue avec l’aspirateur balai Samsung Jet 75 !

L'aspirateur balai Samsung Jet 75 21.6V est doté d'un moteur Digital Inverter qui génère une puissance d’aspiration allant jusqu’à 200 Watts. Cet aspirateur sans fil est équipé d'un système de filtration multicouches en 5 couches qui capture les allergènes et les particules fines, assurant ainsi un environnement plus sain pour vous et votre famille. Le système multicyclonique Jet Cyclone associé au filtre à particules retiennent jusqu’à 99,99% des micropoussières. De plus, cet aspirateur balai Samsung a été conçu pour s'adapter à tous les types de sols, qu'il s'agisse de parquet, de carrelage ou de moquette. Il est équipé d'une brosse motorisée Turbo Action qui élimine en profondeur les saletés incrustées sur les sols durs, moquettes et tapis. Sa tête pivotante à 180° tourne environ 3750 fois par minute pour nettoyer chaque recoin de votre intérieur en profondeur. Grâce à sa conception sans fil et à son autonomie de 60 minutes, vous pouvez vous déplacer librement dans toute la maison sans être gêné par un cordon d'alimentation. De plus, son bac à poussière de 800 ml est facile à vider, évitant ainsi tout contact direct avec les saletés.

