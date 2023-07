Il ne s'agit pas d'une erreur de prix, la TV Samsung The Frame est bien vendue 300 euros moins chère sur ce site

Entre esthétique et performance, découvrez les atouts de le téléviseur Samsung The Frame

Vous en avez rêvé ? Samsung l’a fait ! Avec le téléviseur Samsung The Frame, le fabricant coréen a conçu une télévision puissante et performante, qui vous offre une expérience télévisuelle exceptionnelle. Cette télévision se transforme aussi en œuvre d’art une fois éteinte. Comment est-ce possible ? Grâce à son esthétique tout en finesse et grâce au Slim Fit Wall Mount qui permet de l’accrocher au plus près du mur comme un cadre. C’est également possible grâce à son écran mat et à son capteur de lumière qui évite les reflets. En plus, Samsung propose de personnaliser votre télévision en fonction de vos envies ou de votre décoration grâce à des cadres à accrocher tout autour de le téléviseur The Frame. Cela ne s’arrête pas là ! Samsung propose aussi un catalogue de plus de 1600 œuvres. Vous avez alors la possibilité d’exposer les plus belles œuvres d’art dans votre salon. Dès qu’elle est allumée, le téléviseur Samsung The Frame se transforme en Smart TV très performante grâce à son processeur Quantum 4K. Grâce à lui, vous bénéficiez d’images en qualité 4K Ultra HD, avec un taux de rafraichissement de 100 Hz. La qualité de le téléviseur Samsung The Frame ne s’arrête pas à l’image. Elle est également dotée d’un son Dolby Atmos haute performance avec ses 2 haut-parleurs d’une puissance de 40W. le téléviseur Samsung The Frame vous offre ainsi une expérience télévisuelle totalement immersive. Elle est vraiment parfaite, même son prix.

Cliquez ici pour acheter le téléviseur Samsung The Frame au meilleur prix avec Coolblue