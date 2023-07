Soldes d’été : faites-vous plaisir en vous offrant la Galaxy Tab S8+ de Samsung et économisez 120 € avec Krëfel

Découvrez les performances de la Samsung Galaxy Tab S8+

Si vous n’êtes pas encore équipé d’une tablette tactile, c’est le moment de craquer pour la Samsung Galaxy Tab S8+, proposée à prix mini pendant les soldes d’été de Krëfel. Parfaite en complément d’un smartphone et d’un ordinateur, c’est une tablette qui s’adapte à toutes les situations. Avec son écran AMOLED de 12,4 pouces, la Samsung Galaxy Tab S8+ est plus confortable que votre smartphone pour naviguer sur le web ou scroller sur les réseaux sociaux. Avec son S Pen intégré et son poids léger de 567 grammes, elle est plus pratique à transporter que votre ordinateur portable. En plus, la Samsung Galaxy Tab S8+ vous offre des images d’une qualité exceptionnelle, d’une résolution de 2800x1752 pixels et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Elle est tout simplement parfaite pour regarder vos séries et films préférés en toute fluidité, où que vous soyez. En plus, elle est dotée du WIFI ! La Samsung Galaxy Tab S8+ est donc idéale pour occuper vos enfants pendant les longs trajets en voiture jusqu’à votre lieu de vacances. Elle dispose d’ailleurs d’un mode enfant pour une navigation sécurisée. Très puissante avec son processeur Snapdragon 8 Gen 1 et ses 8 Go de RAM, la Samsung Galaxy Tab S8+ est adaptée pour jouer aux jeux vidéo. Elle ne vous lâchera jamais. Elle se recharge à la vitesse de l’éclair grâce à son fonction Fast Charging. Encore faut-il que vous ayez besoin de la charger. Avec sa batterie de 10090 mAh, elle vous offre une grande autonomie.

