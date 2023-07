Soldes d’été : 5 modèles de smartphones incontournables à des prix imbattables !

Le Samsung Galaxy A54 128 Go Noir 5G est un smartphone polyvalent qui offre des performances exceptionnelles. Doté d'un écran Full HD de 6,4 pouces, il offre une qualité d'image éblouissante. Grâce à son processeur puissant et à sa mémoire de 128 Go, vous pouvez profiter de toutes vos applications et jeux préférés sans aucun ralentissement. Mais son avantage n°1 reste son système photo incroyable avec 3 caméras au dos, avec un objectif standard, un objectif grand-angle et un objectif macro pour des photos nettes en toute circonstance ! Et bonne nouvelle, il est actuellement disponible chez Coolblue à seulement 399€ au lieu de 449€ .

Cliquez ici pour commander votre Samsung Galaxy A54 à petit prix

Apple iPhone 14 Pro 5G 128 Go Noir sidéral - L'excellence signée Apple

Si vous êtes un adepte de la marque à la pomme, ne passez pas à côté de l'Apple iPhone 14 Pro 5G 128 Go Space Black. Ce smartphone haut de gamme dernier cri offre des fonctionnalités avancées et une expérience utilisateur incomparable. Son écran OLED Super Retina XDR HDR de 6,1 pouces et sa caméra professionnelle font de cet iPhone un choix parfait pour les amateurs de photographie. Profitez des soldes actuelles pour le commander au prix inédit de 1159€ au lieu de 1329€ chez MediaMarkt, foncez !

Cliquez ici pour commander votre iPhone 14 Pro à prix cassé

Samsung Galaxy A14 5G 128 Go Noir - Performance et accessibilité

Le Samsung Galaxy A14 5G 128 Go Noir est un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone abordable sans pour autant sacrifier les performances. Avec son processeur octa-core et sa mémoire de 128 Go, il vous offre une expérience fluide et une grande capacité de stockage pour toutes vos applications et fichiers. Et avec une batterie de 5000 mAh, vous pouvez être sûr que le A14 vous accompagnera toute la journée, et plus encore. Vous pouvez en ce moment obtenir le Samsung Galaxy A14 chez Krëfel au prix inédit de 199€ au lieu de 229€.

Cliquez ici pour commander votre Samsung Galaxy A14 à prix incroyablement bas

OnePlus 11 256 Go Vert 5G - La puissance à portée de main

Le OnePlus 11 256 Go Vert 5G est un smartphone qui allie puissance et design élégant. Son écran Quad HD de 6,7 pouces offre des couleurs vives et des détails nets. Avec son processeur Snapdragon et sa mémoire de 256 Go, il est prêt à relever tous les défis. Retouche photo et autres jeux 3D sont facilement exécutés par le OnePlus 11. Profitez également d’une batterie de 5000 mAh qui se charge en 30 minutes avec le chargeur rapide de 100 watts inclus pour ne jamais être à court d’autonomie. Avec les soldes d’été chez Coolblue, vous pourrez commander votre OnePlus 11 pour seulement 799€ au lieu de 899€, foncez !

Cliquez ici pour commander votre OnePlus 11 à prix imbattable

Samsung Galaxy Z Flip4 256 Go Graphite - L'innovation à l'honneur

Enfin, si vous recherchez un smartphone original, performant et qui se range facilement, optez pour le téléphone pliable Samsung Galaxy Z Flip4 256 Go Graphite. Son design révolutionnaire et son écran pliable vous permettent de vivre une expérience utilisateur unique. Grâce à sa mémoire de 256 Go, vous aurez suffisamment d'espace pour stocker tous vos fichiers et applications. Découvrez vite toutes les fonctionnalités qu’offre ce smartphone pliable disponible au prix fou de 929€ au lieu de 1099€ chez Krëfel !