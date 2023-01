Comment choisir son linge de maison ?

→ Linge de lit en soie, le plus soyeux

La housse de couette en percale de coton La Redoute Interieurs est une housse responsable certifiée OEKO-TEX Standard 100 qui vous garantit un textile sans substances nocives. Choisir la housse en percale de coton vous fera profiter d’une agréable sensation de fraîcheur et de légèreté. Aussi belle que résistante, cette housse de couette au tissage serré (70 fils/cm²) vous offre toute la qualité et la douceur que vous méritez pour passer des nuits aussi réparatrices que confortables. Conçue en 100% coton, profitez d’une matière mate, lisse et craquante qui s’assouplira au fil des lavages. En fonction de votre décoration, optez pour la housse à motifs bleu, gris, blanc/noir ou bleu canard. Choisissez également la bonne taille de housse entre 140x200 cm, 200x200 cm, 240x220 cm ou 260x240 cm. N’hésitez pas à compléter votre linge de lit en percale en commandant également les taies d’oreiller ou traversin percale ainsi que les draps en percale chez La Redoute Belgique. Grâce à son traitement Easycare, repasser la housse de couette en percale est un jeu d’enfant. Concernant l’entretien de cette housse, La Redoute Interieurs vous conseille de la laver à 40° au lieu de 60° pour profiter d’une housse toujours impeccable tout en limitant votre consommation d’énergie.

Les plus

+ Douceur et résistance inégalées pour un confort premium

+ Certifiée OEKO-TEX Standard 100

Les moins

– Le 100% coton se froisse rapidement

→ J’achète le Linge de lit en percale sur La Redoute

Linge de lit en gaze de coton, le plus facile à entretenir

Linge de lit en gaze de coton - La Redoute

La housse de couette unie en gaze de coton La Redoute Interieurs fait partie des best-sellers. En effet, cette housse est certifiée OEKO-TEX Standard 100, un label indépendant et international qui affirme que ce textile a été conçu sans substances nocives. Le gaze de coton offre une sensation de douceur et de légèreté inégalée au toucher. Comme la housse en percale de coton, elle se patine au fil des lavages pour devenir de plus en plus souple et douce. Parce que c’est ce qui fait toute sa caractéristique, cette matière naturellement froissée est très facile à entretenir et ne nécessite aucun repassage. Fabriquée en 100% coton, il est recommandé de laver votre housse de couette à 40° au lieu de 60° pour un rendu impeccable tout en limitant votre consommation d’énergie. Ne vous inquiétez pas, une fois sortie du sèche-linge, le gaze de coton retrouvera tout son gonflant. Craquez pour cette housse de couette unie disponible en bleu nordique, blanc, ocre, mauve grisé et gris perle, parfait pour s’adapter à votre décoration. Pour la taille de votre housse, vous avez le choix entre 140x 200 cm, 160x210 cm, 200x200 cm, 200x210 cm, 240x220 cm ou 260x240 cm.

Les plus

+ Matière douce et légère

+ Très facile à entretenir, pas de repassage

Les moins

– Matière délicate et relativement fragile

→ J’achète le Linge de lit en gaze de coton sur La Redoute

Linge de lit en lin, le plus authentique

Linge de lit en lin - La Redoute

La housse de couette en lin lavé Linot La Redoute Interieurs est une housse certifiée OEKO-TEX Standard 100. Autrement dit, vous êtes assuré que cette housse a été conçue sans substances nocives. Le linge de lit lavé Linot est un incontournable La Redoute Interieurs. En effet, il s’agit d’une création exclusive signée par les stylistes internes de l’enseigne. Parfaite en toute saison, le lin vous apporte toute la fraîcheur dont vous avez besoin en été et tout le confort nécessaire en hiver. Cette housse de couette a été conçue en 100% lin avec 160 g/m². Concernant l’entretien, il est recommandé de laver cette housse à 40° pour préserver toutes ses caractéristiques tout en limitant votre consommation d’énergie. Au fil des lavages, profitez d’un lin lavé qui s’embellit et s’assouplit pour garder votre housse encore plus longtemps. Naturellement froissée, cette matière ne nécessite pas d’être repassée. Parce que chaque chambre est unique, vous avez plus de 23 coloris à votre disposition pour trouver le linge de lit adapté à votre style : gris Chambray, blanc, carbone, kaki grisé, lin taupe, ecru… Concernant les tailles aussi vous avez le choix entre 140x200 cm, 160x210 cm, 155x220 cm, 200x200 cm, 200x210 cm, 240x220 cm, 240x240 cm et 260x240 cm. Composez vite votre ensemble de linge de lit en commandant également le drap housse en lin lavé chez La Redoute Interieurs.

Les plus

+ S’adapte aussi bien en été comme en hiver

+ 23 coloris disponibles

Les moins

– Prix plus élevé que les autres modèles

→ J’achète le Linge de lit en lin sur La Redoute

Linge de lit en flanelle, le plus adapté pour l’hiver

Linge de lit en flanelle - La Redoute

La housse de couette en flanelle La Redoute Interieurs est un produit fabriqué en Europe (Portugal) et certifié OEKO-TEX Standard 100 (conçue sans substance nocives). La flanelle de coton est un coton gratté qui donne à cette housse de couette un aspect feutré et duveteux très doux au toucher. Très épaisse et chaude, cette housse saura vous garder au chaud en hiver. Conçue en 100% coton avec 165 g/m², cette housse peut être lavée à 60° mais il est préférable de la laver à 40° pour limiter votre consommation d’énergie. Trouvez la housse en flanelle de coton qui se marira parfaitement avec la décoration de votre chambre en choisissant entre le beige, le blanc, le camel, le bleu de Prusse, le gris ou le vert. Côté dimensions, vous avez le choix entre 140x200 cm, 200x200 cm, 240x220 cm et 260x240 cm. Pensez à composer votre ensemble de lit en commandant également le drap plat et les taies d’oreiller en flanelle dans la rubrique Mix&Match La Redoute Interieurs.

Les plus

+ Matière douce au toucher et confortable

+ Idéale pour l’hiver

Les moins

– Très chaude, cette matière ne convient pas en été

→ J’achète le Linge de lit en flanelle sur La Redoute

Linge de lit en soie, le plus soyeux

Linge de lit en soie - Amazon

L’ensemble de literie en soie CoutureBridal est fait de 100% de microfibre satiné pour vous offrir toute la douceur, le soyeux et la durabilité que vous méritez. De plus, ce tissu naturel vous fournit des soins capillaires et cutanés pendant votre sommeil. Ce tissu est également connu pour ses propriétés respirantes, douces, lisses et confortables. Avantage supplémentaire : le linge de lit en soie ne tâche pas. Très facile à mettre et à enlever, la housse de couette est dotée d’une fermeture éclair de haute qualité et de 4 rubans d’angle pour empêcher la couette de glisser. Concernant l’entretien, il est recommandé de laver votre linge de lit en soie à 30° et de le passer au sèche-linge pour profiter d’un tissu toujours agréable et lisse même après des lavages à répétition. L’ensemble de literie est composé d’une housse de couette (140x200 cm, 200x200 cm, 220x240 cm, 240x260 cm), de deux taies d’oreiller 65x65 cm certifiés OEKO-TEX Standard 100 vous garantissant ainsi un textile sans substances nocives. Choisissez votre linge de lit en fonction de la décoration de votre chambre parmis les couleurs suivantes : gris, blanc, noir, or ou rouge.

Les plus

+ Ensemble de lit respirant, doux, lisse, confortable et qui ne tâche pas

+ Ensemble de lit comprend une housse de couette et deux taies d’oreiller en soie

Les moins

– Entretien plus complexe : 30° / programme linge délicat

→ J’achète le Linge de lit en soie sur Amazon

L’importance du linge de maison

Indispensable pour passer de bonnes nuits de sommeil, votre linge de maison est à choisir avec soin. Coton, satin gaz de coton, percale, flanelle… pas facile de s’y retrouver entre toutes ces matières. En plus de devoir choisir la bonne matière idéale pour l’été ou l’hiver, vous allez devoir prêter attention aux dimensions de votre couette et de vos draps pour profiter d’un lit confortable en toute circonstance. Sans parler des couleurs et motifs du linge de lit qui doivent se fondre dans la décoration de votre chambre. Voici quelques conseils pour vous aiguiller dans le choix de votre linge de maison !

Quelles dimensions choisir pour ma housse de couette ?

Après avoir aménager votre chambre comme vous le souhaitez, il est temps de choisir le bon linge de lit pour profiter de bonnes nuits de sommeil réparatrices. Quoi de mieux pour pleinement profiter de votre lit que de choisir la bonne housse de couette. Pour choisir les bonnes dimensions de votre housse de couette, rien de plus simple : prenez la même taille que votre couette, ni plus ni moins. Cela évitera de vous battre avec votre couette pour enfiler la housse si elle est trop petite et évitera de vous perdre dans vos draps si elle est trop grande :

– Matelas 90x190 ou 90x200 : couette et housse de couette de 140x200 ou 200x200

– Matelas 140x190 ou 140x200 : couette et housse de couette de 200x200 ou 240x220

– Matelas 160x200 : couette et housse de couette de 240x220 ou 260x240

– Matelas 180x200 : couette et housse de couette de 260x240 ou 280x240

Si vous souhaitez que la couette déborde de part et d’autre du lit, c’est la couette qu’il va falloir prendre en plus grande.

Quelle qualité pour mon linge de maison ?

Pour juger de la qualité du linge de lit, vous devez prendre en compte le nombre de fils de chaîne et de trame exprimé en cm² de tissu. Vous avez le choix entre :

– 57 fils/cm² (coton) : produit basique qui offre une douceur convenable et qui résiste dans le temps.

– 80 fils/cm² (percale) : produit plus doux et résistant qui offre le meilleur rapport qualité/prix.

– 110 fils/cm² (satin) : l’alliance entre la souplesse et la douceur ultime de ce linge de lit vous offrira tout le confort que vous méritez.

A noter que plus le nombre de fil est élevé, plus le tissage est dense et serré et la toile douce et durable.

Quels motifs choisir pour votre linge de lit ?

Le linge de lit doit être choisi de sorte à ce qu’il se fonde dans votre décoration. Pour cela, vous avez le choix entre une housse de couette uni ou à motifs. Privilégiez des modèles unis pour une décoration harmonieuse. Le linge de lit uni s’adapte aussi bien dans les chambres sobres comme dans les chambres plus originales pour adoucir la décoration du lieu. D’un autre côté, le linge de lit à motifs se démocratise de plus en plus. Romantique, ethnique, bohème… Il existe de nombreuses parures de lit imprimés, parfaites pour répondre à tous les styles de décoration. Si vous optez pour un linge de lit à motifs, pensez à choisir des “tissés teint”, c’est-à-dire des fils teints avant d’être tissés. En effet, cette technique permet de bénéficier de motifs plus fins et plus précis, pour un rendu de qualité, qu’importe le motif.

Quelle matière choisir pour son linge de lit ?

Voici l’un des critères les plus importants : la matière de votre linge de lit. En effet, choisissez des tissus nobles et robustes pour profiter d’une qualité de linge de lit aussi douce et soyeuse qu’à l’hôtel. Pour cela, vous avez le choix entre :

– Le linge de lit en coton, le modèle le plus utilisé,

– Le linge de lit en percale de coton pour une douceur inégalée,

– Le linge de lit en satin de coton pour un aspect brillant,

– Le linge de lit en flanelle, parfait pour se réchauffer en hiver,

– Le linge de lit en gaze de coton, pour une décoration naturelle,

– Le linge de lit en lin, pour profiter d’un tissu plus responsable et authentique.

Comment entretenir son linge de maison ?

Une fois que vous avez trouvé la perle rare en termes de linge de lit, vous devez apprendre à l’entretenir correctement pour en profiter le plus longtemps possible. Voici quelques conseils à prendre en compte avant de laver vos draps et housses de couette :

– Toujours laver votre nouveau linge de lit à 30°C ou même à froid,

– Suivre les instructions sur l’étiquette,

– Eviter de mélanger les couleurs lors du lavage,

– Privilégier une lessive respectueuse de l’environnement (pourquoi pas une lessive maison),