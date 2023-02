Quel smartphone Android à moins de 200€ choisir en 2023 ?

→ Blackview A52, l’Android le plus économique

Samsung Galaxy A13, pour un affichage de qualité

Samsung Galaxy A13, pour un affichage de qualité - Amazon

Le Samsung Galaxy A13 est l'un des smartphones les plus performants et abordables de la gamme Samsung. Ce téléphone offre une expérience utilisateur exceptionnelle avec ses fonctionnalités avancées et sa qualité de construction. Tout d'abord, le Samsung Galaxy A13 est équipé d'un écran panoramique de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+. Cet écran offre une qualité d'image claire et vivante avec des couleurs vibrantes. Le Galaxy A13 combine un design épuré et une finition douce au toucher. En ce qui concerne la performance, le A13 est alimenté par un processeur Octa-Core puissant avec une mémoire vive de 4 Go de RAM pour des performances rapides et efficaces. Profitez de 64 Go de stockage interne ou ajoutez encore plus d’espace avec une carte microSD pouvant atteindre 1 To. Le Samsung Galaxy A13 est également équipé d'un appareil photo arrière quad-objectif avec un capteur principal de 50 mégapixels. Vous pourrez ainsi prendre des photos claires et détaillées avec l’ultra grand angle. Profitez également d’une expérience sonore hors du commun grâce à la technologie Dolby Atmos. Plongez ainsi au cœur de vos films, séries et musiques préférées avec un son plus riche et détaillé. Côté sécurité, Samsung Knox protège votre smartphone grâce à une protection multiple qui sécurise vos données sensibles des menaces et des virus. Enfin, le Samsung Galaxy A13 est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 15W, idéale pour profiter de chaque moment de votre quotidien sans interruption.

Les plus

+ Grand écran de 6,6” en très haute définition

+ Capteur principal de 50 mégapixels et quadruple capteur photo et selfie de 8 mégapixels

Les moins

– Smartphone ne convient pas aux jeux vidéo

→ J’achète le Samsung Galaxy A13 sur Amazon

Xiaomi Redmi 10 Gris 128 Go (2022), l’Android le plus autonome

Xiaomi Redmi 10 Gris 128 Go (2022), l’Android le plus autonome - Coolblue

Le Xiaomi Redmi 10 2022 128 Go Gris est l'un des smartphones les plus populaires de la gamme Xiaomi. Ce téléphone offre un excellent rapport qualité-prix avec ses fonctionnalités avancées et son autonomie longue durée. Tout d'abord, le Xiaomi Redmi 10 est équipé d'un grand écran IPS de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+. Cet écran offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs vives et une qualité d'image nette. En ce qui concerne la performance, le Redmi 10 (2022) est alimenté par un puissant processeur MediaTek MT6769 avec 4 Go de RAM. Cela permet d'exécuter toutes vos applications comme YouTube, Spotify et Instagram sans aucun problème de lenteur et de jouer à des jeux en ligne sans aucun lag. La mémoire interne de 128 Go offre suffisamment d'espace pour stocker toutes les applications, photos, musiques et vidéos que vous aimez. Vous pourrez étendre la capacité de stockage de votre smartphone jusqu’à 1 To en utilisant une carte mémoire. Le Xiaomi Redmi 10 est également équipé d'un appareil photo arrière de 50 mégapixels, d’un objectif grand angle et d’un objectif macro. L’objectif grand angle prend des images plus larges, idéales pour les photos de paysages. L’objectif macro prend des photos de très près. Enfin, le Xiaomi Redmi 10 embarque une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18W. Les utilisateurs peuvent utiliser le téléphone toute la journée sans avoir à se soucier de la batterie.

Les plus

+ Batterie grande capacité de 5000 mAh

+ Peut accueillir 2 cartes SIM, parfait pour séparer vie privée et vie professionnelle

Les moins

– Pas adapté à la 5G

→ J’achète la Xiaomi Redmi 10 Gris 128 Go (2022) sur Coolblue

Xiaomi Redmi Note 11 Gris 128 Go, l’Android le plus performant

Xiaomi Redmi Note 11 Gris 128 Go, l’Android le plus performant - Coolblue

Le Xiaomi Redmi Note 11 128 Go Gris est un smartphone puissant et abordable de la gamme Redmi. Il offre une expérience utilisateur unique avec ses fonctionnalités avancées et une navigation fluide et dynamique. Le Xiaomi Redmi Note 11 est équipé d'un écran de 6,4 pouces avec une résolution Full HD. Cet écran est idéal pour apprécier les nombreux détails de vos films et séries préférés. En ce qui concerne la performance, le Redmi Note 11 est alimenté par un puissant processeur qui permet d’exécuter toutes vos applications d’actualités et vos jeux légers tels que Wordfeud, ou encore des applications comme Youtube ou Spotify. Parfait pour vous suivre toute la journée, et plus encore, le Redmi Note 11 embarque une grosse batterie de 5000 mAh. Profitez également du chargement rapide de votre GSM grâce au chargeur ultra-rapide inclus. Côté photo, les caméras arrière permettent de prendre des photos aussi nettes et détaillées en journée comme en basse lumière. La mémoire interne de 128 Go offre suffisamment d'espace pour stocker toutes les applications, photos, musiques et vidéos que vous aimez. Vous n’en avez pas assez ? Le Redmi Note 11 peut accueillir une carte mémoire microSD et ainsi étendre la capacité de stockage de votre smartphone jusqu’à 1 To.

Les plus

+ Batterie de 5000 mAh pour une plus longue utilisation + chargement rapide

+ Bugue rarement, parfait pour une utilisation quotidienne

Les moins

– Pas adapté à la 5G

→ J’achète le Xiaomi Redmi Note 11 Gris 128 Go sur Coolblue

Nokia G21 Bleu 128 Go, l’Android le plus fluide

Nokia G21 Bleu 128 Go, l’Android le plus fluide - Coolblue

Le Nokia G21 est un puissant smartphone Android abordable de la marque Nokia. Avec ses fonctionnalités avancées et sa qualité de construction, il offre une expérience utilisateur exceptionnelle pour les consommateurs à la recherche d'un smartphone fiable et abordable. Premièrement, le Nokia G21 est équipé d'un écran HD de 6,5 pouces, parfait pour apprécier chaque détail de vos divertissements préférés. L’écran s’actualise 90 fois par seconde pour vous offrir une expérience de navigation ultra-fluide. Côté performance, le Nokia G21 embarque un puissant processeur avec 4 Go de mémoire vive, parfait pour une utilisation moyenne. Cela permet d'exécuter vos applications comme les réseaux sociaux ou surfer sur Internet sans temps de latence. La mémoire de 128 Go vous offre suffisamment d'espace pour stocker vos applis, photos et vidéos. Vous pourrez étendre la mémoire du G21 avec une carte mémoire jusqu’à 512 Go. En ce qui concerne la photo, le Nokia G21 est également équipé d'une caméra de 50 mégapixels pour prendre des clichés d’une qualité raisonnable qui peuvent être partagées via WhatsApp par exemple. Enfin, le Nokia G21 est équipé d'une batterie de 5050 mAh, idéal pour utiliser le téléphone toute la journée sans avoir à se soucier de la batterie.

Les plus

+ Puissante batterie de 5050 mAh

+ Ecran se rafraîchit 90 fois par seconde pour des mouvements fluides

Les moins

– Ne fait pas partie des smartphones les plus puissants

→ J’achète le Nokia G21 Bleu 128 Go sur Coolblue

Blackview A52, l’Android le plus économique

Blackview A52, l’Android le plus économique - Amazon

Le Blackview A52 est un téléphone portable Android 12 de qualité supérieure qui offre une expérience de téléphonie exceptionnelle. Avec des caractéristiques de pointe telles que la caméra arrière de 13 mégapixels, l'affichage HD de 6,52 pouces, la batterie de 5180 mAh et le processeur octa-core, ce téléphone est parfait pour ceux qui recherchent un appareil performant à un prix abordable. La caméra arrière de 13 mégapixels équipée d’un flash offre une qualité d'image claire et nette, ainsi que des options de prise de vue telles que la reconnaissance de scène et la réduction de bruit. L'affichage HD de 6,52 pouces vous offre une expérience de visionnement immersive et une navigation simplifiée. La batterie de 5180 mAh assure une longue durée de vie de la batterie, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre téléphone tout au long de la journée sans vous inquiéter du chargeur. Le processeur octa-core assure une performance rapide et fluide, ce qui est idéal pour les jeux et les applications exigeantes. En plus de ses caractéristiques, le Blackview A52 est également équipé d'un lecteur d'empreintes digitales pour une sécurité accrue et d'un stockage de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne pour stocker toutes vos photos, vidéos et fichiers.

Les plus

+ Protection de votre vie privée grâce à une sécurité avancée

+ Batterie longue durée de 5180 mAh

Les moins

– Faible qualité photo

→ J’achète le Blackview A52 sur Amazon

Comment choisir le meilleur smartphone Android à moins de 200€ ?

Vous êtes à la recherche d’un bon téléphone portable sans vous ruiner ? Optez pour un Android à moins de 200€. Avec la multitude de modèles présents sur le marché de la téléphonie, vous trouverez à coup sûr le smartphone adapté à vos besoins. Mais pour cela, vous devrez déterminer vos besoins. Cette première étape consiste à décider des fonctionnalités les plus importantes pour vous telles que la taille de l'écran, la mémoire, la caméra, la batterie… Ensuite, vous allez évaluer les options des différents smartphones. L’objectif ici est de comparer les modèles de smartphones disponibles dans votre budget. C’est à ce moment que vous pouvez commencer à choisir des marques réputées telles que Samsung, Xiaomi ou encore Nokia qui offrent des produits de qualité à un prix abordable. Une fois la marque choisie, penchez-vous sur les spécifications techniques. L’écran est-il assez grand ? La caméra est-elle de bonne qualité ? Est-ce que la capacité de stockage est suffisante ? Pour les achats en ligne, n’oubliez pas de consulter les avis des autres consommateurs pour connaître leur expérience avec le produit et déterminer s'il répond à vos besoins ou non. Ainsi vous pourrez choisir le smartphone qui offre le meilleur rapport qualité-prix en fonction de vos besoins et de votre budget. En suivant ces étapes, vous devriez être en mesure de choisir le meilleur smartphone Android à moins de 200€ !

Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte avant d'acheter un smartphone Android ?

Avant de se lancer dans l’achat d’un téléphone mobile de type Android, il est important de prendre en compte un certains nombres de caractéristiques :

– La taille de l'écran : vous souhaitez profiter d’une qualité d’affichage ? Optez pour un grand écran. Au contraire, vous préférez ranger votre smartphone facilement ? Alors choisissez un plus petit modèle !

– La résolution d'écran : gardez à l’esprit qu’une résolution plus élevée offre une meilleure qualité d'image, mais peut aussi consommer plus d'énergie.

– Le processeur : un processeur plus puissant assure des performances plus rapides et fluides.

– La mémoire : vérifiez que la mémoire interne et la RAM sont suffisantes pour vos besoins en matière de stockage et de performance, sinon vérifiez si le smartphone dispose d’un encart pour les cartes microSD.

– La batterie : privilégiez toujours une batterie de plus grande capacité pour profiter de votre Android plus longtemps.

– L’appareil photo : résolution, nombre de caméras, qualité de l'enregistrement vidéo… sont des éléments à prendre en compte si vous utilisez beaucoup votre smartphone pour prendre des photos et vidéos.

– La connectivité : vérifiez que le smartphone prend en charge les réseaux mobiles et les normes sans fil énergétiques (4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS…).

– La marque et la fiabilité : choisissez des marques réputées pour leur fiabilité et leur qualité comme Samsung, Xiaomi ou encore Nokia par exemple !

En prenant en compte ces caractéristiques, vous devriez être en mesure de choisir un smartphone Android qui répond à vos besoins, le tout pour moins de 200€ !

Pourquoi choisir un smartphone Samsung ?

Les smartphones Samsung sont des appareils de haute qualité qui offrent de nombreux avantages pour les utilisateurs. Les téléphones Samsung sont réputés pour leur excellente qualité d'affichage, leur appareil photo de haute qualité et leur autonomie longue durée. La marque sud-coréenne Samsung est particulièrement appréciée pour ces :

– Écrans : Les écrans Samsung sont reconnus pour leur qualité exceptionnelle, avec des couleurs riches et vives et une résolution élevée.

– Appareils photo : Les smartphones Samsung sont équipés d'appareils photo haute performance qui capturent des photos nettes et détaillées. Les appareils photo à double objectif et les fonctionnalités de photographie avancées telles que la stabilisation de l'image et la mise au point automatique rendent la prise de photos avec un téléphone Samsung une expérience agréable et facile.

– Batteries longues durée : La plupart des téléphones Samsung disposent de batteries de grande capacité qui offrent une longue durée de vie. Avec une utilisation normale, la plupart des utilisateurs peuvent utiliser leur téléphone pendant une journée entière, voire plus encore, sans avoir à le recharger.

– Designs : Les smartphones Samsung sont élégamment conçus et élaborés dans une variété de couleurs et de tailles pour répondre aux besoins de chacun.

– Systèmes d'exploitation : Les smartphones Samsung fonctionnent sous le système d'exploitation Android, qui offre une large gamme d'applications et de fonctionnalités.

Quels sont les avantages des téléphones mobiles Xiaomi ?

Autre grande marque qui propose des smartphones Android de qualité : Xiaomi. Ce géant chinois ne cesse de se développer et d’innover pour vous offrir la meilleure technologie possible, à prix abordable. Mais pourquoi des smartphones comme le Xiaomi Redmi 10 ou encore le Xiaomi Redmi Note 11 font sensation ? Voici quelques avantages des téléphones mobiles Xiaomi que le public apprécie :

– La qualité à un prix abordable : Xiaomi offre une qualité remarquable à des prix imbattables, vous permettant ainsi de bénéficier d'une technologie de pointe sans dépenser une fortune.

– Les performances fiables : les téléphones Xiaomi, tels que le Redmi 10 et le Redmi Note 11, sont dotés de processeurs puissants et de suffisamment de mémoire pour assurer des performances fiables.

– L’écran de qualité : les smartphones Xiaomi sont équipés d'écrans de qualité supérieure, avec des résolutions élevées et des taux de rafraîchissement rapides.

– La batterie durable : les mobiles Xiaomi embarquent des batteries de grande capacité pour une utilisation prolongée sans rechargement.

– Les appareils photo de qualité : les téléphones Xiaomi, tels que le Redmi 10 et le Redmi Note 11, disposent d'appareils photo de qualité, offrant une bonne qualité d'image et de vidéo.

– La connectivité sans faille : les Xiaomi prennent en charge les réseaux mobiles les plus récents, ainsi que les normes sans fil les plus courantes, pour une connectivité fiable et rapide.

– La personnalisation facile : ces Android offrent une grande flexibilité pour la personnalisation, avec une variété de thèmes et de fonds d'écran disponibles pour un look personnalisé.

– Les mises à jour régulières : Xiaomi propose des mises à jour logicielles régulières pour maintenir ses téléphones en bon état de marche et sécurisés.

Pourquoi opter pour un téléphone portable Nokia ?

Enfin si vous cherchez un smartphone aussi performant qu’accessible, ne passez pas à côté de Nokia. Connue et reconnue dans le milieu de la téléphonie pour la fiabilité et qualité de ses appareils, Nokia vous propose de nombreux modèles puissants à prix abordable. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les consommateurs choisissent de passer par un téléphone portable Nokia :

– La fiabilité éprouvée : Nokia est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, offrant une longue durée de vie pour ses téléphones portables.

– Un design élégant : Nokia offre un design moderne à ses smartphones en portant une attention particulière aux finitions de haute qualité et aux couleurs attrayantes.

– Un logiciel sûr et sécurisé : Nokia utilise un système d'exploitation Android, connu pour sa sécurité et sa fiabilité.

– Des mises à jour régulières : Parce que le monde évolue, Nokia vous propose des mises à jour logicielles régulières pour maintenir votre téléphone en bon état de marche, 100% sécurisé.

– Un écran de qualité : les mobiles Nokia sont équipés d'écrans de qualité supérieure, avec des résolutions élevées et des taux de rafraîchissement rapides pour que vous puissiez pleinement profiter de vos divertissements sans interruption.

– Une batterie durable : les smartphones Nokia disposent de batteries de qualité pour une utilisation prolongée sans rechargement.