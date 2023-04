Comment choisir son barbecue ?

Les barbecues sont l'un des équipements indispensables de l'été. Que vous soyez un amateur de viande, poissons ou légumes grillés ou que vous aimiez simplement passer du temps en famille ou entre amis, un barbecue est l'accessoire idéal pour profiter de l'extérieur tout en savourant des plats délicieux. Cependant, choisir le bon barbecue peut s'avérer difficile, surtout si vous n'êtes pas un expert en la matière. Avec tant de modèles, de marques et de types de combustibles disponibles, il peut être difficile de savoir par où commencer. Découvrez dans ce guide d’achat 5 modèles de barbecues et tous les critères à prendre en compte avant de choisir le vôtre .

→ Odoland, le réchaud à bois portatif,

→ Tepro, le barbecue à entonnoir le plus innovant

BonFeu BonBiza Rouille Acier Corten, la cheminée de jardin la plus résistante,

Si vous cherchez un moyen de créer une ambiance chaleureuse et confortable dans votre jardin ou sur votre terrasse, le BonFeu BonBiza Rouille Acier Corten est exactement ce qu'il vous faut. Cette cheminée de jardin multifonction est un excellent ajout à tout espace extérieur et peut être utilisée comme foyer extérieur, chauffage extérieur, plancha, cuisine extérieure et bien plus encore. Fabriquée à partir d'acier Corten de haute qualité, cette cheminée de jardin est conçue pour résister aux éléments et pour durer. En effet, l'acier Corten est un matériau particulièrement résistant à la corrosion. Le BonFeu BonBiza Rouille Acier Corten mesure 80 x 80 x 100 cm, ce qui en fait une taille parfaite pour la plupart des espaces extérieurs. Son design élégant et moderne s'intègre parfaitement dans tout décor de jardin ou de terrasse. Sa couleur noire ajoute une touche d'élégance et de sophistication à votre espace extérieur. En plus d'être un foyer extérieur, le BonFeu BonBiza Rouille Acier Corten peut également être utilisé comme plancha, ce qui vous permet de cuisiner en plein air. C'est idéal pour les barbecues en famille ou entre amis, ou même pour les fêtes en plein air. Enfin, le BonFeu BonBiza Rouille Acier Corten est également un excellent chauffage extérieur, vous permettant de profiter de votre jardin ou de votre terrasse même lorsque les températures commencent à baisser. Grâce à toutes ses fonctionnalités, vous pourrez profiter de votre espace extérieur tout au long de l'année !

Les plus

+ Qualité supérieure et design original

+ Multifonction : cheminée de jardin, foyer extérieur, chauffage extérieur, plancha…

Les moins

– Prix conséquent

→ J’achète le barbecue BonFeu BonBiza Rouille Acier Corten sur Amazon

Taino Red 6+1, le barbecue à gaz le plus polyvalent,

Si vous êtes un amateur de barbecue, le TAINO RED 6+1 est le barbecue à gaz parfait pour vous. Avec ses six brûleurs, son réchaud latéral, son thermomètre, son support pour brochette, son allumage piézo et son porte-bouteille intégré, il est équipé de toutes les caractéristiques nécessaires pour un barbecue réussi. L'un des avantages du TAINO RED 6+1 est sa qualité de construction. Fabriqué avec des matériaux durables et résistants, ce barbecue est conçu pour durer. Son boîtier en acier inoxydable lui confère une apparence élégante et moderne, tandis que ses grilles de cuisson en fonte émaillée assurent une répartition uniforme de la chaleur pour des résultats de cuisson optimaux. Le TAINO est également très fonctionnel. Avec ses six brûleurs, il offre une grande surface de cuisson pour faire griller de la viande, du poisson, des légumes et plus encore. Le réchaud latéral est idéal pour faire mijoter une sauce ou réchauffer des plats d'accompagnement. Le thermomètre intégré vous permet de surveiller la température de cuisson, tandis que le support pour brochette vous permet de faire griller des brochettes de viande ou de légumes avec facilité. L'allumage piézo électrique permet d'allumer le barbecue en toute sécurité et sans effort, ce qui est particulièrement utile si vous avez des invités et que vous ne voulez pas passer beaucoup de temps à vous occuper de l'allumage du feu. De plus, le porte-bouteille intégré vous permet de garder votre bouteille de gaz à portée de main pour une utilisation facile et pratique. Le TAINO RED 6+1 est également très facile à nettoyer, ce qui est un avantage considérable pour les personnes qui ont peu de temps à consacrer à l'entretien de leur équipement de barbecue.

Les plus

+ Grande surface de cuisson

+ Plus durable : conçu en acier inoxydable

Les moins

– Ne donne pas le goût fumé aux aliments

→ J’achète le Taino Red 6+1 sur Amazon

Weber, le barbecue au charbon de bois le plus pratique,

Le Weber 1321004 Barbecue au charbon de bois est un équipement incontournable pour tous les amateurs de grillades en extérieur. Avec ses dimensions de 58 x 66 x 96 cm, il est parfait pour les petites et moyennes surfaces et permet de réaliser des cuissons à la fois précises et savoureuses. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce barbecue est sa qualité de fabrication. Weber est une marque de renommée mondiale dans l'industrie des barbecues, connue pour ses produits durables et résistants aux intempéries. Le Weber 1321004 ne fait pas exception à cette règle, avec un corps en acier émaillé de haute qualité qui résiste aux rayures et aux chocs. Mais ce barbecue au charbon de bois est également équipé d'une série de fonctionnalités pratiques qui permettent une cuisson facile et efficace. La grille de cuisson est réglable en hauteur pour permettre une cuisson directe ou indirecte, en fonction des besoins de chacun. Le couvercle est également équipé d'un thermomètre pour surveiller la température de cuisson en temps réel, ce qui est indispensable pour une cuisson parfaite. Très facile à nettoyer, il est équipé d'un système de récupération des cendres qui permet de les collecter facilement après la cuisson. De plus, les grilles de cuisson en acier émaillé sont également très faciles à nettoyer. Enfin, le design du Weber 1321004 est très réussi. Avec son look noir et son style élégant, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel jardin ou terrasse. C'est un équipement de qualité qui ajoute une touche d'élégance à toute soirée grillades.

Les plus

+ Facile à transporter grâce à ses roulettes

+ Dispose d’un bac récupérateur de cendres amovibles pour un nettoyage plus facile

Les moins

– Le barbecue au charbon de bois nécessite un peu plus de temps et d'efforts pour l'allumer

→ J’achète le barbecue Weber sur Amazon

Odoland, le réchaud à bois portatif,

Le réchaud à bois portable Odoland est un must-have pour tous les amateurs de camping, de voyage et de barbecue. Ce réchaud de qualité supérieure est fait en acier inoxydable de haute qualité, offrant une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles. Avec sa grille de barbecue pliable, ce réchaud peut être utilisé pour faire griller vos aliments préférés, que ce soit pour une soirée barbecue en famille ou un festival de camping entre amis. Le réchaud à bois portable d'Odoland est également pratique pour allumer un feu de camp. Ce réchaud est facile à transporter grâce à son sac de transport pratique, qui permet de le ranger en toute sécurité et de l'emporter partout avec vous. Lorsque vous partez en camping, il est essentiel d'avoir un équipement de qualité qui résiste à toutes les conditions météorologiques. Ce réchaud à bois est conçu pour résister aux températures élevées, à la pluie et au vent, ce qui en fait le choix parfait pour les activités en extérieur. Ce réchaud est également facile à utiliser, même pour les débutants. Il suffit de rassembler quelques brindilles de bois ou des feuilles mortes pour allumer un feu de camp, ou de placer votre viande préférée sur la grille de barbecue pliable pour un délicieux repas en plein air. Enfin, le réchaud à bois portable d'Odoland est abordable et représente un excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez un réchaud portable pour vos activités de plein air, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce produit de qualité supérieure.

Les plus

+ Portatif et pliable, ce réchaud à bois peut être facilement transporté

+ Matériau durable : conçu en acier inoxydable et antirouille

Les moins

– Nécessite plus de temps et d'efforts pour allumer et maintenir le feu

→ J’achète le barbecue Odoland sur Amazon

Tepro, le barbecue à entonnoir le plus innovant

Si vous êtes à la recherche d'un barbecue à charbon de bois de qualité supérieure, le barbecue à entonnoir Tepro 1066 Vista Argenté est un excellent choix. Ce barbecue à charbon de bois est construit avec des matériaux de qualité supérieure pour garantir une utilisation durable. Le corps est en acier inoxydable résistant à la corrosion, tandis que la grille de cuisson est en fonte émaillée pour une rétention optimale de la chaleur et une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface de cuisson. Les poignées sont également en acier inoxydable, ce qui les rend résistantes à la chaleur. Ce barbecue à entonnoir Vista est polyvalent en matière de cuisson. Il peut être utilisé pour griller, rôtir ou fumer les aliments. La grille de cuisson est assez grande pour cuire des aliments pour une famille ou un petit groupe d'amis. De plus, le système d'entonnoir à charbon de bois permet une cuisson lente et régulière pour des plats à basse température comme les rôtis. Côté design, le Tepro 1066 est pratique et fonctionnel. Il est équipé d'un système d'entonnoir à charbon de bois qui permet un réglage facile de la température pour une cuisson précise des aliments. Il y a également un bac à cendres amovible pour faciliter le nettoyage. Le couvercle a une poignée isolée pour une ouverture facile.

Les plus

+ Conçu pour durer : acier inoxydable

+ Utilisation et entretien faciles

Les moins

– Poids relativement élevé, il peut être difficile à déplacer ou à transporter

→ J’achète le barbecue Tepro sur Amazon

Qu’est ce qu’un bon barbecue ?

Un barbecue est un équipement de cuisine en plein air utilisé pour griller de la nourriture, généralement de la viande ou des légumes. Il peut prendre différentes formes, mais il s'agit majoritairement d'une grille en métal posée sur des pieds ou intégrée dans un support. Le barbecue est alimenté par des combustibles tels que le charbon de bois, le gaz ou l'électricité. Parfaits pour les rassemblements en plein air, comme des pique-niques ou des fêtes, les barbecues sont idéals pour partager de délicieuses grillades en famille ou entre amis, tout en profitant du beau temps. Un bon barbecue est un barbecue qui vous permet de préparer de délicieuses grillades en toute simplicité. Pour cela, veillez à choisir un barbecue de qualité facile à utiliser.

Quel type de barbecue choisir ?

L'été est la saison parfaite pour organiser des barbecues en plein air. Cependant, avec tant de types et de marques de barbecues disponibles sur le marché, il peut être difficile de choisir le modèle adapté à vos besoins. Le premier choix à faire est le type de barbecue que vous souhaitez acheter. En effet, il existe plusieurs types de barbecues, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients :

–Le barbecue au charbon de bois est le plus traditionnel. Peu coûteux, il donne aux aliments une saveur unique et une texture croquante. Cependant, il est plus difficile à allumer et à contrôler la température.

–Le barbecue à gaz est plus facile à utiliser et à entretenir. Il est également plus rapide à allumer et à chauffer et offre plus de fonctionnalités. Cependant, il ne donne pas aux aliments le même goût qu'un barbecue au charbon de bois.

–Le barbecue électrique est pratique et facile à utiliser. Il est parfait pour les petites surfaces et les balcons. Cependant, il ne donne pas aux aliments la même saveur qu'un barbecue au charbon de bois ou à gaz.

–Le barbecue à pellets est un choix plus récent sur le marché. Il utilise des granulés de bois pour chauffer la nourriture, ce qui donne aux aliments une saveur fumée unique. Cependant, il peut être plus difficile à trouver et plus cher que d’autres types de barbecues.

Le choix d'un type de barbecue dépend de vos préférences personnelles, de votre budget, de l'espace dont vous disposez et de la fréquence à laquelle vous prévoyez de l'utiliser. Si vous cherchez un barbecue facile à utiliser et à entretenir, un barbecue au gaz ou électrique peut être le choix le plus pratique. Si vous êtes un passionné de la saveur authentique de fumée, vous pouvez opter pour un barbecue au charbon de bois ou à pellets.

Quelle taille pour mon barbecue ?

La taille idéale pour un barbecue dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre de personnes pour qui vous cuisinez habituellement, la taille de votre espace extérieur et la fréquence à laquelle vous prévoyez d'utiliser le barbecue. Si vous cuisinez pour une petite famille ou un groupe d'amis, un barbecue de taille moyenne (environ 50-60 cm de diamètre pour un barbecue au charbon de bois et 2-3 brûleurs pour un barbecue au gaz) peut suffire. Si vous prévoyez d'organiser des fêtes ou des rassemblements plus importants, vous pouvez envisager un barbecue plus grand (environ 80-100 cm de diamètre pour un barbecue au charbon de bois et 4-5 brûleurs pour un barbecue au gaz).

Il est également important de tenir compte de l'espace disponible dans votre jardin ou sur votre terrasse, ainsi que de la facilité de stockage et de transport du barbecue lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous avez un petit espace extérieur, un barbecue compact peut être plus pratique, tandis que si vous avez un grand espace, vous pouvez envisager un barbecue plus grand.

En résumé, la taille idéale pour un barbecue dépend de vos besoins spécifiques. Réfléchissez à la taille des groupes que vous prévoyez de cuisiner pour, à la fréquence à laquelle vous utiliserez le barbecue, à l'espace disponible et à la facilité de stockage pour déterminer la taille qui convient le mieux à vos besoins.

Quel matériau choisir pour mon barbecue ?

Le matériau dont est fait le barbecue est également important. Le choix du matériau pour votre barbecue dépendra de plusieurs facteurs, notamment votre budget, vos préférences esthétiques et vos exigences en matière de durabilité et d'entretien. Voici quelques options courantes de matériaux pour votre barbecue :

– Acier : Les barbecues en acier sont relativement abordables et résistants à la chaleur, mais ils peuvent rouiller avec le temps. Les barbecues en acier inoxydable sont plus chers, mais offrent une meilleure durabilité et une résistance à la corrosion.

– Fonte : Les barbecues en fonte sont résistants à la chaleur et offrent une excellente rétention de chaleur, ce qui peut aider à cuire les aliments plus uniformément. Cependant, la fonte peut être plus difficile à entretenir que d'autres matériaux et peut nécessiter un assaisonnement régulier.

– Céramique : Les barbecues en céramique sont souvent considérés comme des barbecues haut de gamme en raison de leur durabilité et de leur capacité à maintenir une température constante. Ils sont également résistants à la corrosion et peuvent être utilisés pour fumer des aliments.

– Pierre : Les barbecues en pierre peuvent offrir une belle esthétique rustique, mais ils sont généralement moins durables que d'autres matériaux et peuvent être difficiles à nettoyer.

En général, les barbecues en acier inoxydable et en céramique sont les options les plus durables et les plus faciles à entretenir, mais elles sont également plus coûteuses. Les barbecues en fonte peuvent offrir une excellente rétention de chaleur, mais nécessitent un entretien régulier. Les barbecues en pierre peuvent être esthétiquement attrayants, mais sont souvent moins durables et plus difficiles à nettoyer.

Quel budget pour mon barbecue ?

Enfin, le budget est un facteur important à prendre en considération lors de l'achat d'un barbecue. Le budget pour un barbecue dépendra de plusieurs facteurs, tels que la taille, le type de combustible, le matériau et les fonctionnalités que vous recherchez. En général, les barbecues au charbon de bois sont moins chers que les barbecues à gaz ou électriques. Les barbecues au gaz sont généralement plus coûteux, mais ils peuvent offrir une cuisson plus rapide et plus pratique. Le matériau du barbecue peut également affecter le prix. Les barbecues en acier inoxydable ou en céramique sont généralement plus chers que les barbecues en acier ordinaire ou en fonte. Les fonctionnalités supplémentaires, telles que les brûleurs latéraux, les thermomètres intégrés et les étagères de rangement, peuvent également ajouter au coût.