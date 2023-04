Comment choisir sa BB crème ?

→ L’Oréal Paris 5en1 Wake Up And Glow , la crème perfecteur de teint la plus complète,

→ Avène Hydrance, la BB crème la plus riche en crème hydratante,

→ Nivea BB Cream Blemish Balm, la BB crème pour une peau lisse en toute circonstance

L’Oréal Paris 5en1 Wake Up And Glow, la crème perfecteur de teint la plus complète

L'Oréal Paris est une marque reconnue pour ses produits de qualité supérieure, et sa BB Crème 5 en 1 Wake Up And Glow C'est Magic ne fait pas exception. Cette crème est la solution idéale pour les femmes qui cherchent à obtenir un teint parfait et naturel sans avoir à utiliser plusieurs produits différents. En effet, la BB Crème Wake Up And Glow C'est Magic est un produit polyvalent qui offre plusieurs avantages en un seul tube. Tout d'abord, cette crème infusée d’extrait de figue hydrate la peau pendant 24 heures, ce qui est parfait pour les femmes qui ont une peau sèche ou qui ont besoin d'un peu plus d'hydratation dans leur routine de soins de la peau. De plus, cette crème contient également un FPS 20, ce qui signifie qu'elle offre une protection contre les rayons UV nocifs du soleil. Mais ce n'est pas tout, cette BB Crème L’Oréal Paris offre également un effet perfecteur de teint, qui aide à unifier le teint de la peau, à cacher les imperfections et les rougeurs, et à donner un aspect frais et naturel à la peau. Elle aide également à minimiser les pores, ce qui donne à la peau un aspect plus lisse et plus jeune. Enfin, cette crème est facile à appliquer et se fond parfaitement dans la peau, offrant un fini naturel et sans faille. Elle peut être utilisée seule ou sous le maquillage, selon vos préférences. Avec ce produit, vous pouvez être sûr d'avoir un teint parfait, naturel et brillant tout au long de la journée !

Les plus

+ Cette BB crème offre plusieurs avantages en un seul tube : hydratation 24h, protection solaire, effet perfecteur de teint…

+ Texture légère permet à la peau de respirer tout en offrant une couvrance naturelle

Les moins

– Couvrance légère insuffisante pour les imperfections

→ J’achète la BB Crème L’Oréal Paris 5en1 Wake Up And Glow sur Amazon

Super BB Cream au ginseng Erborian, la BB crème pour les peaux sujettes à l’acné,

Erborian est une marque sud-coréenne de soins de la peau qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. Avec leur gamme de produits de haute qualité, ils ont réussi à conquérir le cœur des femmes du monde entier. L'un de leurs produits les plus vendus est la Super BB Cream au ginseng, une BB crème couvrante adaptée aux peaux sujettes à l'acné. Alors si vous êtes à la recherche d'un produit qui peut vous aider à lutter contre l'acné et améliorer l'apparence de votre peau, la Super BB Cream d'Erborian est un excellent choix. Plus qu’une simple crème, il s’agit d’un demi-soin de la peau qui permet de camoufler et d’effacer les imperfections sans lourdeur. Cette BB crème est à base de ginseng, un ingrédient naturel qui a été utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise pour ses propriétés médicinales. Vous pourrez ainsi l’utiliser après ou à la place d’un produit de soin de la peau quotidien selon les besoins de votre peau. La Super BB Cream d'Erborian est disponible en plusieurs teintes, parfait pour les différentes carnations. La texture légère de cette crème la rend facile à appliquer et à estomper, ce qui permet une couvrance complète et naturelle sans effet masque. Pour un résultat naturel, il vous suffit d’appliquer une petite quantité de BB crème en commençant par le centre du visage et d’étirer la matière vers l’extérieur. La formule résiste à la transpiration et à l'humidité, ce qui en fait un choix idéal pour les journées chaudes et humides. En plus de ses avantages pour la peau, la Super BB Cream est également facile à transporter grâce à son petit format de 15 ml. Vous pouvez la glisser facilement dans votre sac à main et l'utiliser pour des retouches tout au long de la journée. Essayez-la aujourd'hui et découvrez les avantages qu'elle peut offrir à votre peau.

Les plus

+ Offre une couvrance complète et naturelle sans effet masque

+ Agit comme un demi-soin pour la peau grâce aux propriétés du ginseng

Les moins

– Produit plus cher que d’autres BB crème

→ J’achète la BB Crème Super BB Cream au ginseng Erborian sur Amazon

Lumière d’Ocres La Provençale Bio, la BB crème bio,

La Provençale Bio est une marque qui se consacre à la production de produits de beauté de qualité supérieure, fabriqués à partir d'ingrédients naturels et biologiques. L'un de leurs produits phares est la BB Crème Lumière d'Ocres, une crème hydratante teintée certifiée bio qui contient de l'huile d'olive bio AOP Provence. Cette crème convient à tous les types de peau et est disponible en teinte claire, foncée, moyenne, moyenne claire ou moyenne foncée de 30 ml. L'un des avantages de la BB Crème Lumière d'Ocres de La Provençale Bio est qu'elle est formulée avec des ingrédients naturels et biologiques. L'huile d'olive bio AOP Provence est riche en antioxydants et en acides gras essentiels, ce qui en fait un ingrédient hydratant et nourrissant pour la peau. La formule de la crème est également enrichie en glycérine végétale, ce qui aide à maintenir l'hydratation de la peau tout au long de la journée. Un autre avantage de cette BB crème est qu'elle est teintée, ce qui signifie qu'elle offre une légère couverture pour un teint uniforme et lumineux. La teinte moyenne claire convient à de nombreux tons de peau différents, ce qui en fait un choix polyvalent. De plus, la formule légère et non grasse de la crème permet une application facile et confortable, sans obstruer les pores ni laisser de résidus gras sur la peau. La BB Crème Lumière d'Ocres de La Provençale Bio est également respectueuse de l'environnement. La marque s'engage à utiliser des ingrédients biologiques et naturels dans leurs produits, ainsi qu'à limiter leur impact sur l'environnement en utilisant des emballages recyclables et en réduisant leur consommation d'énergie lors de la production. Essayez dès maintenant la BB Crème Lumière d'Ocres Certifiée Bio et découvrez par vous-même ses nombreux avantages pour une peau belle et saine.

Les plus

+ Fabriquée à partir d’ingrédients naturels et biologiques

+ Formule légère et non grasse pour une application simplifiée

Les moins

– Couvrance légère qui ne convient pas pour cacher des imperfections importantes

→ J’achète la BB Crème Lumière d’Ocres La Provençale Bio sur Amazon

Avène Hydrance, la BB crème la plus riche en crème hydratante

Lorsqu'il s'agit de prendre soin de notre peau, nous cherchons toujours les meilleurs produits qui offrent une hydratation en profondeur, une protection solaire, une texture légère et une finition parfaite. La crème hydratante Avène Hydrance BB Riche 40 ml est un produit parfait qui répond à toutes ces exigences. En effet, il s’agit d’une crème légère avec une texture riche qui offre une hydratation en profondeur tout en procurant une finition veloutée et mate. Elle est adaptée à tous les types de peau, en particulier les peaux sèches et sensibles. La crème est formulée avec de l'eau thermale Avène, qui est reconnue pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. Bénéficiez ainsi d'une hydratation de la peau tout au long de la journée. La crème Avène Hydrance est également dotée d'une protection solaire SPF 30, qui protège la peau contre les rayons UVA et UVB. Cette crème convient parfaitement aux personnes qui cherchent à protéger leur peau du soleil tout en obtenant une finition parfaite. Alors si vous cherchez une crème hydratante qui offre une protection solaire efficace et une finition parfaite, la BB crème hydratante Avène Hydrance est le produit qu'il vous faut !

Les plus

+ Hydratation en profondeur

+ Protection solaire SPF 30

Les moins

– Prix un peu élevé par rapport à d'autres produits similaires sur le marché

→ J’achète la BB Crème Avène Hydrance sur Amazon

Nivea BB Cream Blemish Balm, la BB crème pour une peau lisse en toute circonstance

Si vous cherchez une solution pour obtenir une peau impeccable, sans avoir à utiliser plusieurs produits de beauté, la Nivea BB Cream Blemish Balm 50 ml est la solution qu'il vous faut. Cette BB crème tout-en-un est conçue pour hydrater, protéger, unifier et corriger votre teint en un seul geste. Tout d’abord, la BB Cream de Nivea contient des ingrédients hydratants qui aident à nourrir la peau et à maintenir son élasticité. Elle est également dotée d'un FPS 15 qui protège votre peau des rayons nocifs du soleil. Ainsi, en utilisant cette crème, vous pouvez être sûr que votre peau sera bien protégée et hydratée tout au long de la journée. De plus, cette BB crème Nivea est formulée pour unifier le teint de la peau. Sa texture légère se fond facilement sur la peau, laissant un fini naturel et uniforme. Avec cette crème, vous pouvez dire adieu aux imperfections et aux taches. En plus d'unifier le teint, la Nivea BB Cream Blemish Balm est également conçue pour corriger les imperfections de la peau. Elle contient des pigments spéciaux qui aident à camoufler les rougeurs, les cernes et les imperfections mineures. Vous obtiendrez ainsi une peau impeccable et lumineuse, sans avoir à utiliser plusieurs produits de maquillage. Essayez-la dès maintenant, vous ne serez pas déçu !

Les plus

+ Prix très attractif

+ BB crème polyvalente : elle hydrate, protège, unifie et corrige votre teint en un seul geste

Les moins

– Ne couvre pas les tâches ou les cicatrices

→ J’achète la BB Crème Nivea BB Cream Blemish Balm sur Amazon

Qu’est-ce qu’une BB crème ?

BB crème est l'abréviation de "Blemish Balm Cream". Il s’agit d’une crème pour le visage qui combine plusieurs fonctions telles que l'hydratation, la protection solaire, l'unification du teint et la correction des imperfections. À l'origine, les BB crèmes ont été développées en Corée du Sud pour aider les patients à se remettre de traitements de la peau après une intervention chirurgicale. Elles ont ensuite gagné en popularité dans le monde entier pour leur polyvalence, leur légèreté et leur aspect naturel sur la peau. En effet, elles sont conçues pour améliorer la texture de la peau et laisser un fini naturel et radieux, sans obstruer les pores. Les BB crèmes sont souvent utilisées comme une alternative plus légère et pratique au fond de teint traditionnel, car elles sont plus faciles à appliquer et à porter au quotidien. Elles ont été initialement développées en Corée pour aider les patients à se remettre de leurs traitements de la peau après une intervention chirurgicale. Les BB crèmes sont disponibles dans une large variété de teintes pour s'adapter à différents types et couleurs de peau.

Comment utiliser une BB crème ?

Voici les étapes à suivre pour utiliser correctement une BB crème :

– Nettoyez votre visage : avant d'appliquer votre BB crème, il est important que votre visage soit propre et sec. Pour cela, utilisez un nettoyant doux pour éliminer l'excès de sébum ainsi que les impuretés.

– Appliquez votre crème hydratante : appliquez une crème hydratante adaptée à votre type de peau pour maintenir une hydratation optimale toute la journée.

– Appliquez votre BB crème : prenez une petite quantité de BB crème et appliquez-la sur votre visage. Commencez par le centre du visage et étalez-la vers l'extérieur en utilisant vos doigts, une éponge ou un pinceau. Évitez de trop étirer ou frottez la BB crème pour éviter de créer des lignes ou des rayures.

– Ajoutez une touche de correcteur : si vous avez des imperfections à cacher, utilisez un correcteur pour les camoufler. Appliquez-le en tapotant doucement avec votre doigt ou une éponge.

– Terminez avec de la poudre : si vous avez une peau grasse ou si vous voulez prolonger la tenue de votre BB crème, utilisez une touche de poudre translucide sur votre visage. Cela permet également de fixer votre maquillage pour une tenue longue durée.

Quelle est la différence entre une BB crème et un fond de teint ?

La différence entre une BB crème et un fond de teint réside dans leur formulation et leur couvrance.

Une BB crème est une crème hydratante teintée qui offre une couvrance légère à moyenne, ainsi que des propriétés hydratantes, protectrices, unifiantes et apaisantes pour la peau. Les BB crèmes sont conçues pour améliorer la texture de la peau et laisser un fini naturel et radieux, sans obstruer les pores.

Un fond de teint, en revanche, est un produit cosmétique conçu pour offrir une couvrance plus complète et uniforme sur la peau. Les fonds de teint peuvent être plus épais et plus pigmentés que les BB crèmes et sont souvent utilisés pour couvrir les imperfections et uniformiser la peau.

Comment choisir sa BB crème ?

Si vous cherchez une alternative légère et pratique au fond de teint traditionnel, la BB crème peut être un excellent choix pour vous. Mais comment choisir la BB crème qui convient le mieux à votre type de peau et à vos besoins ? Voici quelques conseils pour choisir la meilleure BB crème :

– Déterminez votre type de peau : La première étape pour choisir une BB crème est de déterminer votre type de peau. Vous avez la peau sèche, grasse, mixte ou sensible ? Chaque type de peau nécessite des soins spécifiques, donc il est important de choisir une BB crème qui convient à votre type de peau.

– Trouvez la couvrance qui vous convient : La BB crème offre une couverture légère à moyenne, donc si vous cherchez une couverture plus complète, vous devriez peut-être envisager d'autres types de produit tel que le fond de teint par exemple. Si vous cherchez simplement à unifier votre teint et à camoufler les imperfections mineures, une BB crème sera parfaite pour vous.

– Vérifiez la protection solaire : La plupart des crèmes BB offrent une protection solaire, mais la quantité de protection varie d'un produit à l'autre. Vérifier le FPS (facteur de protection solaire) sur l'emballage et choisissez une BB crème avec un FPS adapté à vos besoins.

– Recherchez des ingrédients bénéfiques : Certains ingrédients sont ajoutés aux BB crèmes pour offrir des avantages supplémentaires à la peau, comme l'acide hyaluronique pour hydrater la peau, la vitamine C pour unifier le teint ou encore du ginseng pour les peaux acnéiques.

– Essayez avant d'acheter : Enfin, avant d'acheter une BB crème, essayez-la si possible. Les couleurs peuvent varier d'un produit à l'autre, donc il est important de tester la BB crème sur votre peau pour vous assurer que la couleur correspond bien à votre teint. Pour les ventes en ligne, n’hésitez pas à vous fier aux avis des autres acheteurs !

En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure de trouver la BB crème idéale pour vous et ainsi profiter d'une peau radieuse et saine en toute circonstance !

Quelle teinte choisir pour ma BB crème ?

Le choix de la teinte de votre BB crème dépend de votre couleur de peau naturelle. Il est important de choisir une teinte qui se rapproche le plus possible de votre teint naturel pour obtenir un résultat naturel et harmonieux. Pour déterminer votre teinte de BB crème, vous pouvez tester plusieurs nuances sur votre mâchoire ou votre cou. Choisissez la teinte qui se fond le mieux avec votre peau, sans créer de démarcation ou de contraste.

Si vous avez une peau claire, optez pour des teintes plus claires, telles que "Ivoire" ou "Porcelaine". Si vous avez une peau medium, optez pour des teintes "Naturel" ou "Beige". Enfin, si vous avez une peau foncée, optez pour des teintes "Miel", “Caramel” ou "Brun".

Si vous achetez votre BB crème en magasin, n'hésitez pas à demander l'aide d'un conseiller de beauté si vous avez des doutes sur la teinte qui vous convient le mieux. Si vous passez par un achat en ligne, pensez à regarder le swatch de la couleur ainsi que la teinte des mannequins dans la galerie photo.

BB crème : avec ou sans crème hydratante ?

Il est recommandé d'appliquer une crème hydratante avant d'appliquer votre BB crème pour maintenir la peau hydratée et préparer la peau pour l'application de la BB crème. En effet, la BB crème elle-même contient des propriétés hydratantes, mais elle ne remplace pas complètement une crème hydratante dédiée. L'utilisation d'une crème hydratante avant l'application de la BB crème permet d'hydrater la peau en profondeur et de protéger la barrière cutanée.

Il est important de choisir une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Si vous avez une peau grasse, optez pour une crème hydratante légère et non comédogène. Si vous avez une peau sèche, optez pour une crème hydratante plus riche et nourrissante.