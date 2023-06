Les 5 meilleurs climatiseurs mobiles de 2023

→ Whirlpool - Airco Mobile, le climatiseur mobile le plus intelligent.

Ça y est, l’été est enfin là et avec lui arrivent les fortes chaleurs. Pouvant parfois aller jusqu’à des températures caniculaires, l’été se doit d’être correctement préparé. Crème solaire, lunettes de soleil et autres tenues estivales sont au rendez-vous. Mais avez-vous pensé à équiper votre intérieur pour rester au frais ? Optez pour un climatiseur mobile pour profiter d’une maison fraîche et purifiée, même pendant les journées les plus chaudes de l’été. Faciles à installer, performants, polyvalents… ces appareils sont indispensables pour faire face à la canicule. En plus de refroidir votre intérieur, certains climatiseurs purifient et déshumidifient l’air ambiant pour vous offrir un environnement de vie frais et agréable en toute circonstance. Ultra-silencieux, écologique et économe en énergie, les climatiseurs portables sont de plus en plus répandus sur le marché. Mais quel modèle choisir ? Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous avons déniché pour vous 5 climatiseurs mobiles de qualité pour un été au frais. Equipez-vous du climatiseur idéal pour rafraîchir votre maison dès maintenant sans avoir à constamment vivre les volets fermés !

De’Longhi PAC EL92 Silent Pingouin, le climatiseur portable le plus écologique,

Vous connaissez sans doute la marque De’Longhi pour leur machines à café de qualité supérieure. Mais saviez-vous que De’Longhi propose également des climatiseurs mobiles ultra-performants pour vous offrir une fraîcheur instantanée ? Equipez-vous dès maintenant du climatiseur portable Silent Pingouin pour faire face aux températures élevées qui peuvent rendre votre maison étouffante lors des périodes estivales. Avec une puissance de 9800 BTU/h, ce climatiseur offre une capacité de refroidissement inégalée dans n'importe quelle pièce de votre maison jusqu’à 85 m³, que ce soit votre salon, votre chambre à coucher ou votre bureau. Profitez d’un air frais même lorsque vous dormez grâce à sa fonction silence qui permet au climatiseur mobile de rafraîchir l’environnement sans vous déranger (niveau sonore de 62 dB). Grâce à ses 3 vitesses de ventilation, vous pourrez ajuster le débit d'air selon vos préférences pour un confort optimal. Bien plus qu’un simple climatiseur, le PAC EL92 vous offre une fonction de déshumidification en plus de sa fonction de ventilation pour un environnement pur, sain et frais toute l’année. Profitez de sa minuterie électronique 24h pour programmer votre clim selon vos besoins. Vous pourrez ainsi le faire démarrer ou s’arrêter automatiquement à l’heure souhaitée. Équipé d’un affichage LED intuitif, vous pourrez consulter et régler les paramètres de votre climatiseur en toute simplicité. Aussi, le climatiseur De’Longhi est équipé d’une télécommande qui vous permet de contrôler l’appareil à distance, régler la température, la vitesse de ventilation et même programmer la minuterie depuis votre canapé. De plus, son thermostat intégré ajuste automatiquement la puissance de refroidissement et une température constante pour maintenir un climat ambiant agréable. Portable, cette clim peut facilement être déplacée d’une pièce à l’autre grâce à sa poignée de transport et à ses roues robustes. De plus, le climatiseur mobile De’Longhi Silent Pingouin arbore une classe énergétique A+, garantissant une efficacité énergétique supérieure. Non seulement vous bénéficiez d'un climatiseur performant, mais vous réalisez également des économies sur votre facture d'électricité. Enfin, contrairement à certains climatiseurs qui utilisent des produits chimiques dangereux dans le processus de refroidissement, le De’Longhi utilise du gaz réfrigérant naturel R290 gaz propane, non toxique et respectueux de l’environnement. Vous voulez profiter d’un été frais et agréable ? Optez pour le climatiseur mobile De'Longhi PAC EL92 Silent Pingouin à moins de 500€ chez Amazon. Avec sa puissance de refroidissement élevée, ses fonctionnalités pratiques, sa mobilité et son efficacité énergétique remarquable, il vous permettra de profiter d'un confort ultime dans votre maison.

Les plus

+ Classé énergétique A+ : faible consommation d’énergie

+ Non toxique et respectueux de l’environnement avec le gaz réfrigérant naturel

Les moins

– Prix conséquent

→ J’achète le climatiseur mobile De’Longhi PAC EL92 Silent Pingouin sur Amazon

Omisoon, le refroidisseur d’air 4 en 1 le plus compact,

Parce que les journées estivales peuvent parfois être très étouffantes, il est important de s’équiper en conséquence pour ne pas laisser la chaleur gâcher votre été. Vous n’avez pas beaucoup de place chez vous pour installer un ventilateur ou un climatiseur ? Optez pour une solution de refroidissement compacte avec le climatiseur portable Omisoon. Ce refroidisseur d’air 4 en 1 vous permet de rester au frais sans encombrer votre intérieur. En effet, le climatiseur compact Omisoon est un véritable bijou de la technologie qui regroupe 4 fonctionnalités en un seul appareil. Il sert à la fois de refroidisseur d'air, de ventilateur, de purificateur d'air et de déshumidificateur. Vous pourrez ainsi profiter d’un environnement frais, sain et agréable sans avoir à multiplier les appareils. Contrairement aux climatiseurs classiques, le Omisoon utilise la technologie de vaporisation à ultrasons pour transformer les molécules d’eau dans le réservoir d’eau en particules ultrafines, puis souffler un air frais et humide à travers le ventilateur. Agissant un peu comme un brumisateur, ce climatiseur portable est équipé d’un réservoir d’eau de 700 ml permettant de générer un brouillard rafraîchissant pour une sensation de fraîcheur instantanée. Vous pourrez ainsi profiter de 6 heures de refroidissement par pulvérisation sans avoir à remettre de l’eau dans le climatiseur portable. Pour encore plus de fraîcheur, vous pouvez ajouter des glaçons. Avec un débit d’air encore plus frais, vous pourrez faire face aux journées les plus chaudes de l’été. Avec ses 3 vitesses personnalisables via une seule touche, vous pourrez bénéficiez d’une légère brise, d’un flux d’air moyen ou d’un refroidissement intense selon vos préférences. La lame oscillante de 60° de ce mini climatiseur portable peut aussi bien être réglée vers le haut que vers le bas pour que vous puissiez régler le flux d’air dans la direction souhaitée. Il est également capable de tourner de 60° à 120° pour un refroidissement efficace de gauche à droite et une distribution uniforme de l'air frais dans chaque recoin de la pièce. De plus, son fonctionnement silencieux vous assure une utilisation en toute tranquillité, sans perturber votre environnement de travail ou votre sommeil. Ultra-polyvalent, ce mini climatiseur mobile peut également être utilisé avec des huiles essentielles pour parfumer l’atmosphère. Ce refroidisseur d’air Omisoon agit également comme une veilleuse grâce à ses 7 lumières qui changent progressivement de couleurs pour créer une ambiance paisible. De plus, ce climatiseur mobile est respectueux de l’environnement car il n’utilise pas de réfrigérant chimiques contrairement à d’autres climatiseurs portables sur le marché. Enfin, cette clim est particulièrement économe en énergie puisqu’elle dispose d’un système de protection intégré qui lui permet de s’éteindre automatiquement au bout de 6 heures d’utilisation, et ne consomme que 8 W par heure. Pour une solution de refroidissement pratique et polyvalente, le climatiseur portable Omisoon est l’appareil qu’il vous faut. Avec sa capacité de refroidissement efficace, son oscillation à 120°, ses multiples fonctionnalités et ses lumières colorées, il vous offre un confort optimal lors des journées chaudes d'été. Rendez-vous vite sur le site Amazon pour vous l’offrir pour seulement 50€ !

Les plus

+ Technologie de refroidissement avancée : utilise la vaporisation à ultrasons pour offrir un souffle d’air frais et humide

+ Puissant refroidissement de l’air dans un format compact

Les moins

– Réservoir d’eau de 700 ml seulement

→ J’achète le climatiseur portable Omisoon sur Amazon

Rowenta Intense Pure Air Bedroom, le purificateur d’air le plus silencieux,

Et si vous choisissiez un appareil capable de refroidir votre intérieur et de purifier l’air que vous respirez tout en économisant de l’énergie ? Ne laissez pas les allergènes et les particules fines polluer votre environnement et équipez-vous d’un climatiseur aussi puissant que silencieux. Optez pour le purificateur d’air Rowenta Intense Pure Air Bedroom pour une qualité de l’air irréprochable. Avec ses 4 niveaux de filtration et sa technologie Intense Pure Air, cette clim Rowenta capture jusqu’à 100% des allergènes, particules fines, poils d’animaux, acariens, moisissures et même les odeurs indésirables. Ce n’est pas tout, cette clim est dotée d’une orientation de sortie d’air réglable pour une performance optimale. En plus d’être très performant, ce purificateur d’air est particulièrement intelligent. Grâce à ses capteurs, il détecte la quantité de pollution présente dans votre maison et ajuste automatiquement la vitesse de filtration pour que vous puissiez profiter d’un environnement sain, sans que vous n’ayez à intervenir. Cela garantit une performance optimale tout en économisant de l'énergie. De plus, avec sa classe énergétique A, ce purificateur d'air a été conçu pour une consommation d'énergie optimisée, vous permettant de réaliser des économies sur votre facture d'électricité tout en préservant l'environnement. Le purificateur d’air Rowenta est aussi particulièrement apprécié pour son fonctionnement silencieux, vous permettant de profiter d'un environnement calme et paisible tout en respirant un air purifié. Que vous soyez en train de travailler ou de dormir, cet appareil au faible niveau sonore vous garantit une maison saine en toute sérénité, sans être dérangé par des bruits désagréables. Mais alors comment savoir si l’air de chez vous est purifié ? Tout simplement grâce au témoin lumineux présent sur le purificateur d’air, qui passe du bleu au violet puis au rouge. Aussi, le Rowenta vous indique le moment où vous devez changer de filtre. Avec ses 2 ans de garantie et 15 ans de réparabilité, vous pouvez commander votre purificateur Rowenta en toute sérénité, il vous accompagnera de longues années pour vous offrir un intérieur sain et pur en toute circonstance. Offrez-vous un air pur et sain pour un environnement intérieur agréable et respirez en toute tranquillité avec le purificateur d’air Rowenta Intense Pure Air Bedroom !

Les plus

+ Filtre jusqu’à 99,99% des allergènes et particules fines

+ Climatiseur détecte la quantité de pollution dans l’air et ajuste automatiquement la vitesse de filtration

Les moins

– Peut rapidement devenir encombrant dans de petites pièces

→ J’achète le purificateur d’air Rowenta Intense Pure Air Bedroom sur Amazon

Comfee MDDN-10DEN7, le déshumidificateur d’air portable le plus économe en énergie

On n’en parle pas aussi souvent que les climatiseurs mobiles, mais les déshumidificateurs ont une place importante pour un intérieur sain. En effet, l'humidité excessive peut être à l'origine de problèmes comme la condensation, les moisissures et les odeurs désagréables dans votre maison ou votre cave. Ne laissez pas l'humidité gâcher votre confort et optez pour l’un des meilleurs déshumidificateurs sur le marché. Le déshumidificateur Comfee est un appareil portable et performant qui vous aidera à éliminer l'excès d'humidité de l'air. Avec sa grande capacité de 10 litres par jour, ce déshumidificateur est capable de réduire l’humidité rapidement et efficacement dans des pièces allant jusqu’à 16m²/40m³. Parfait pour maintenir les pièces de votre maison ou votre cave au sec toute l’année. Concernant le drainage, ce déshumidificateur vous offre 2 options au choix. En plus de son réservoir de 2,1 litres, le Comfee est équipé d’une fonction de drainage continu qui permet de le connecter à un tuyau d’évacuation (non inclus dans l’emballage). Ainsi, vous n’aurez plus jamais besoin de vous soucier du vidage du réservoir. Le déshumidificateur Comfee a été conçu pour vous permettre d’éradiquer l’humidité en toute simplicité. Profitez ainsi de ces nombreuses fonctions qui vous faciliteront la vie comme sa minuterie 24 heures qui vous permettra de programmer l’appareil selon vos besoins. Cela vous permet d'économiser de l'énergie en l'utilisant uniquement lorsque cela est nécessaire, et de profiter d'un environnement sec et confortable à tout moment. De plus, la sécurité anti-débordement permet au déshumidificateur de s’arrêter automatiquement lorsque le réservoir est plein. Conçu pour être facile à transporter, ce déshumidificateur portable est doté de roulettes et d’une poignée ergonomique. Salle de bain, chambres, greniers, caves… Vous pourrez ainsi le déplacer d’une pièce à l’autre en toute simplicité. De plus, avec sa conception compacte et blanche, il s’intégrera en toute discrétion dans chaque pièce de votre intérieur. Niveau consommation d’énergie, le déshumidificateur Comfee est doté d’un réfrigérant naturel R290 qui permet de consommer moins d’énergie, tout en conservant toutes ses performances et en préservant l’environnement. Commandez votre déshumidificateur Comfee en toute sérénité grâce à ses 2 ans de garantie et dites adieux à l’humidité excessive de votre maison ou cave. Avec sa capacité de 10 litres par jour, son débit d’air de 107m³ par heure, sa facilité d'utilisation et sa fonction de drainage continu, le déshumidificateur Comfee est la solution idéale pour prévenir la formation de moisissures, d’odeurs désagréables et de dommages causés par l'excès d’humidité.

Les plus

+ Faible consommation d’énergie

+ Grande capacité de déshumidification : 10 litres par jours et un débit d’air de 107m³/h

Les moins

– Installation d’un tuyau d’évacuation nécessaire pour éviter de vider le réservoir à chaque fois

→ J’achète le déshumidificateur Comfee MDDN-10DEN7 sur Amazon

Whirlpool - Airco Mobile, le climatiseur mobile le plus intelligent,

Rien de mieux pour refroidir son intérieur que de s’équiper d’un climatiseur mobile performant et écoénergétique. Le Airco Mobile PACW29COL de Whirlpool fait partie des meilleurs clims disponibles sur le marché. Et pour cause, ce climatiseur est équipé d'une puissance de refroidissement de 9000 BTU, ce qui en fait un appareil parfait pour les pièces de taille moyenne. Que ce soit dans votre salon, votre chambre à coucher ou votre bureau, cet airco mobile vous garantit une température agréable, même pendant les journées les plus chaudes de l'été. En plus de vous offrir un flux d’air frais pour rafraîchir votre intérieur, le Airco Mobile de Whirlpool dispose d’une fonction de déshumidification qui élimine l’excès d’humidité de l’air. Ce climatiseur portable embarque également un filtre HEPA capable d’éliminer jusqu’à 99,9% des particules supérieures à 0,3 micron. Autrement dit, vous pouvez être sûr que l’air que vous respirez est dépourvu de la plupart des allergènes et des particules fines. Le Airco Mobile a également été conçu pour vous permettre de rafraîchir votre intérieur avec 70% de bruit en moins. En effet, le mode silence vous permet de profiter du climatiseur sans être dérangé dans votre travail ou votre sommeil. Particulièrement intelligent, ce climatiseur portable est doté de la technologie 6ème Sens qui sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement qui convient le mieux grâce à ses capteurs de température dans l’appareil. De plus, grâce à la technologie Around U présente dans la télécommande, votre température idéale sera automatiquement réglée autour de vous pour que vous vous sentiez à l’aise sans avoir à régler manuellement le climatiseur. Très facile à utiliser, le climatiseur portable peut être déplacé d’une pièce à l’autre grâce à ses roulettes intégrées. Ce n’est pas tout, le Airco de Whirlpool est un choix économique grâce à sa classe énergétique A. Vous pourrez ainsi profiter d’une climatisation efficace tout en réduisant votre consommation d’électricité. Ce climatiseur portable PACW29COL est plus respectueux de l’environnement. Contrairement à d’autres modèles qui continuent d’utiliser des produits toxiques pour refroidir l’air ambiant, le Whirlpool embarque un gaz naturel R290 pour ses réfrigérants.

Les plus

+ Fonction de refroidissement et de déshumidification en un seul et même appareil

+ Plus écologique et économique (classe énergétique A)

Les moins

– Nécessite une évacuation

→ J’achète le climatiseur mobile Whirlpool - Airco Mobile sur Amazon

L’importance de choisir un bon climatiseur mobile pour se rafraîchir en période estivale !

Ça y est, l'été est enfin parmi nous et avec lui arrivent les fortes chaleurs, parfois insoutenables. Ne laissez pas les températures extrêmes gâcher votre saison estivale et équipez-vous dès maintenant d’un système de refroidissement efficace. Rien de mieux pour rester au frais dans sa maison que d’opter pour un climatiseur mobile. En effet, un climatiseur portable de qualité vous permettra de maintenir une température agréable à l’intérieur de votre maison. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de fermer vos volets et de constamment vivre dans le noir pour rafraîchir votre intérieur, le climatiseur mobile s’en charge pour vous. En plus d’offrir une expérience de refroidissement efficace, ce type de clim aide à maintenir un niveau d’humidité parfait dans l’air. Vous pourrez dire adieu aux allergies, irritations de la peau, problèmes respiratoires, formation de moisissures ou encore aux odeurs désagréables. De plus, les climatiseurs dernière génération sont dotés d’un mode nuit qui les rend particulièrement silencieux, ce qui vous permet de les utiliser sans être dérangé. Vous pourrez ainsi travailler et dormir dans le plus grand confort. Plus concentré, plus productif, plus reposé… le climatiseur mobile deviendra rapidement votre allié pour faire face aux chaudes journées d’été. Côté énergie, les climatiseurs mobiles sont de plus en plus conçus pour réduire leur consommation d’énergie. Vous trouverez facilement des clims qui utilisent des réfrigérants naturels comme le R290 et qui arborent une classe énergétique A+. Profitez ainsi des meilleures performances de refroidissement tout en économisant gros sur votre facture d’énergie et en préservant l’environnement. Enfin, facile à transporter, vous pourrez déplacer votre clim d’une pièce à l’autre selon vos besoins. Contrairement à une pompe à chaleur ou à un climatiseur fixe, les climatiseurs portables ne nécessitent aucun travaux d’installation.

Quelles sont les différentes solutions de refroidissement pour cet été ?

Vous avez du mal à supporter les températures qui grimpent en flèche l’été ? Pas de panique, cette année vous allez pouvoir apprécier la saison estivale sans transpirer. Comment ? En choisissant le système de refroidissement adapté à vos besoins. Vous pourrez ainsi apprécier un flux d’air frais à la maison sans compromettre votre confort. Pour cela, vous avez le choix entre plusieurs appareils tels que les climatiseurs mobiles, les ventilateurs, les purificateurs d’air ou encore les déshumidificateurs. Mais lequel choisir ? Pour vous aider à faire votre choix, voici les avantages et les inconvénients de chacun de ces modèles :

Climatiseur mobile :

Les climatiseurs sont particulièrement appréciés pour leur puissance de refroidissement. Alors que d’autres solutions comme le ventilateur se contentent de brasser l’air, le climatiseur mobile “aspire” l’air chaud qui vous entoure, utilise des réfrigérants pour baisser la température et rejeter un air plus frais. Autrement dit, le climatiseur portable vous offre un refroidissement efficace et rapide. En plus de refroidir votre intérieur, ces clims permettent également d’éliminer les allergènes et autres particules fines dans l’air pour profiter d’une atmosphère saine en toute circonstance. Certains modèles réversibles peuvent également être utilisés en hiver pour se réchauffer. Par contre, les climatiseurs mobiles sont généralement plus énergivores que d’autres solutions de refroidissement. De plus, certains modèles utilisent encore des produits chimiques pour refroidir l’air, ce qui est nocif pour l’environnement.

Ventilateur :

Les ventilateurs sont sans doute l'option de refroidissement la plus répandue sur le marché. Abordable et pratique, cet appareil fait circuler l’air grâce à ses pales et offre une sensation de fraîcheur instantanée. Le ventilo est également plus économe en énergie et s’installe très simplement. Par contre, le ventilateur ne fait pas réellement baisser la température intérieur, il se contente de brasser l’air ambiant pour créer une sensation de fraîcheur instantanée. Aussi, cet appareil ne propose aucune fonction supplémentaire comme la purification de l’air ou encore la déshumidification.

Purificateur d'air :

Particulièrement appréciés pour leur capacité à éradiquer les allergènes, particules fines et mauvaises odeurs dans l’air, les purificateurs d'air ont été conçus pour améliorer la qualité de l'air dans votre intérieur. Ces appareils sont parfaits pour soulager les allergies et autres problèmes respiratoires comme l’asthme par exemple. En plus de vous offrir un air sain, certains modèles de purificateurs d’air sont dotés de fonction de refroidissement. Mais attention, cet appareil n’est pas aussi efficace qu’un climatiseur pour rafraîchir votre maison. De plus, ils nécessitent un entretien régulier pour le remplacement des filtres notamment.

Déshumidificateur :

Moins connus, les déshumidificateurs permettent de réduire l'humidité excessive dans l'air. Ainsi, cet appareil aide à prévenir la formation de moisissures et la détérioration de votre intérieur. Par contre, le déshumidificateur d’air ne réduit pas directement la température ambiante. Côté utilisation, il nécessite une évacuation de l’eau condensée ou le vidage régulier du réservoir.

Comment choisir le bon climatiseur mobile ?

Choisir le bon climatiseur mobile est particulièrement important pour profiter d'un parfait rafraîchissement pour faire face aux fortes chaleurs de la période estivale. Avec les différents modèles et marques que l’on retrouve sur le marché, pas toujours évident de choisir l’appareil qui vous fera profiter d'un air frais, pur et sain en toute circonstance. Voici quelques éléments à prendre en compte pour l’achat de votre climatiseur :

– Puissance de refroidissement : Il s’agit du critère n°1 à prendre en considération. Si vous comptez utiliser le climatiseur dans de grandes pièces comme le salon par exemple, optez pour une puissance plus élevée. Au contraire vous disposez de petites espaces, choisissez une puissance adéquate pour éviter de consommer trop d’énergie.

– Consommation énergétique : En lien avec le précédent point, la consommation d'énergie est un facteur important à prendre en compte pour éviter les mauvaises surprises sur vos factures d'électricité. Optez pour un climatiseur mobile doté d'une classe énergétique de A+. Ces modèles utilisent généralement des réfrigérants naturels comme le R290. Donc en plus de consommer moins d'électricité, ces climatiseurs sont plus respectueux de l’environnement !

– Format : Pensez également à vérifier la conception de votre climatiseur. Optez pour un climatiseur mobile équipé de roulettes et d’une poignée ergonomique pour le déplacer d’une pièce à l’autre en toute simplicité. Privilégiez aussi les formats compacts pour qu’ils s’adaptent plus discrètement à votre intérieur.

– Niveau sonore : Il s’agit sans doute du critère le plus important lorsque vous souhaitez profiter d’un intérieur frais et paisible. Pensez à vérifier le niveau sonore du climatiseur avant de commander. Les fabricants l’ont bien compris et proposent dorénavant des clims extrêmement silencieuses.

– Options supplémentaires : Certains climatiseurs mobiles offrent bien plus qu’une fonction de refroidissement. Vous pouvez par exemple contrôler votre appareil sans bouger de votre canapé grâce à sa télécommande. Vous pouvez aussi utiliser la minuterie intégrée pour programmer l’appareil aux heures souhaitées, ou encore profiter d’une fonction déshumidification pour éliminer l'excès d’humidité dans l’air.

En prenant en considération ces éléments, vous pouvez êtes sûr de trouver le climatiseur mobile qui répondra à vos besoins.

Quelle puissance choisir pour mon climatiseur mobile ?

Comme nous l’avons dit précédemment, la puissance de votre climatiseur mobile est le critère n°1 à prendre en compte. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne suffit pas de choisir la puissance la plus élevée pour profiter d’un appareil de qualité. En effet, la puissance idéale de votre climatiseur doit être adaptée à la superficie de la pièce où vous désirez l’installer.

Choisir une clim pas assez forte pour une grande pièce entraînerait une surconsommation d’électricité et ne refroidirait pas correctement votre intérieur. Au contraire, un climatiseur trop puissant pour une petite pièce fonctionnera en cycles courts, ce qui entraînerait un gaspillage considérable et une note assez salée sur votre facture d’énergie.

Lorsque vous choisissez la puissance frigorifique qui s’exprime en kW/h de votre climatiseur mobile, pensez avant tout à la superficie de la pièce où vous souhaitez l’utiliser. En règle générale, il faut compter une puissance d’environ 100 watts par mètre carré. Voici un petit aperçu globale de la puissance recommandée en fonction du nombre de mètres carrés des pièces :

– Pour une pièce de 10 à 20 m² : Une puissance entre 100 et 1000 Watts,

– Pour une pièce de 20 à 30 m² : Une puissance entre 2000 et 3000 Watts,

– Pour une pièce de 30 à 40 m² : Une puissance entre 3000 et 4000 Watts,

– Pour une pièce de 40 à 50 m² : Une puissance entre 4000 et 5000 Watts.

Quelles options choisir pour plus de confort cet été ?

Pour faire le bon choix de climatiseur mobile, vous devez également prendre en considération les fonctionnalités supplémentaires qu’offrent certains modèles. Voici quelques options intéressantes qui pourraient vous faciliter la vie :

– Minuterie intégrée : Pour vous éviter de toujours devoir paramétrer manuellement votre climatiseur, la minuterie intégrée est idéale pour programmer l’appareil sur une période définie. En plus d’être pratique, la minuterie vous permet d’économiser de l’énergie en évitant de laisser le climatiseur en marche alors que vous n’en avez plus besoin.

– Mode nuit : Parfait si vous utilisez votre climatiseur dans votre bureau, atelier ou chambre à coucher, le mode nuit permet au climatiseur de fournir une expérience de refroidissement ultra-silencieuse. Vous pourrez ainsi vous concentrer, vous détendre ou même dormir sans être dérangé par un bruit de fond désagréable.

– Déshumidification de l'air : En plus de refroidir l'air, certains climatiseurs mobiles offrent une fonction de déshumidification idéale pour les pièces humides comme la salle de bain ou encore la cave par exemple. En éliminant l'excès d'humidité, cette option crée une atmosphère plus agréable.

– Niveaux de ventilation : Parce que vos besoins de rafraîchissement changent, il est important de choisir un climatiseur doté de plusieurs niveaux de ventilation pour régler la vitesse de l'air soufflé. A vous de choisir si vous souhaitez une légère brise (faible), un flux d’air frais (moyen) ou un puissant courant d’air (élevée).

– La télécommande : Cela peut sembler anodin mais la télécommande permet de contrôler votre climatiseur mobile à distance. Vous pourrez ainsi ajuster les paramètres de température, de mode et de ventilation sans bouger de votre confortable canapé !

Comment entretenir son climatiseur mobile ?

Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires pour acheter le bon climatiseur mobile qui vous aidera à supporter les fortes chaleurs de l’été, vous devez apprendre à l’entretenir. En effet, l’entretien régulier d’un climatiseur mobile est plus qu’important pour garantir son bon fonctionnement, ses performances et sa durabilité.

La première chose à faire pour prendre soin de votre système de refroidissement est de changer les filtres lorsque c’est nécessaire. Pour profiter des performances maximales de votre climatiseur mobile, il est primordial de changer régulièrement les filtres de l’appareil. Des filtres à air sales peuvent compromettre la qualité de l'air. En règle générale, il est recommandé de le remplacer tous les 3 mois. Pour vous aider à changer le filtre lorsque cela est nécessaire, certains modèles de climatiseurs sont équipés d'indicateurs qui signalent le moment où le filtre doit être changé.