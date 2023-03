«Top Chef 2023», les pépites de Twitter (épisode 4): le show Joeystarr et le retour d’Albane et son oignon

Ça y est, les brigades sont enfin au complet (il était temps, après trois semaines de concours). La compétition est bel et bien lancée. Au menu de ce quatrième épisode : des invités étonnants, une candidate qui divise et un départ déchirant.

14 ans que ça dure et on n’a toujours pas trouvé la date de péremption. « Top Chef », ça vieillit comme le bon vin. Comme chaque année, l’émission met Twitter en ébullition. Et comme on vous aime bien, on vous a sélectionné la crème de la crème du troisième épisode. À savourer sans modération (bon, on arrête les références culinaires, ça devient lourd).

Un jour, un grand penseur a dit : « Le gras, c’est la vie ». Et on est bien d’accord avec lui. Alors, quoi de mieux qu’un peu de gourmandise avant d’entamer sa préparation du summer body 2023 ? La gourmandise, c’était justement le thème de cette semaine. Du gourmanG, du croquanG, du fondanG : on prend tout, on n’est pas difficile.