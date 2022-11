Black Friday Adidas : sneakers, streetwear, accessoires,... profitez d’offres allant jusqu’à -50% sur des milliers d’articles de sport !

Black Friday Adidas : une bonne occasion pour compléter son dressing à petit prix !

La saison du Black Friday est officiellement ouverte sur l’e-shop Adidas. A cette occasion, Adidas vous offre l’accès en avant-première réservé aux membres de l’adiClub ainsi que de belles remises allant jusqu’à -50% sur de nombreux looks à 3 bandes. Pour bénéficier de ces avantages, rendez-vous vite sur l’onglet “Black Friday” du site Adidas et commencez à shopper des pépites de la marque, à prix malin.

→ Messieurs, faites-vous plaisir en vous offrant le survêtement ¼ Zip Fleece à 55,80 euros au lieu de 90 euros et cassez le total look noir avec des chaussures de running Ozelle Cloudfoam Lifestyle pour 54,40 euros au lieu de 80 euros. Voilà une tenue de saison sportswear et confortable !

→ Mesdames, mettez de la couleur dans vos tenues avec le sweat-shirt en molleton Adicolor Essentials à 33,55 euros au lieu de 55 euros, accompagné d’un pantalon de survêtement Adicolor Classics Firebird PrimeBlue à 42,25 euros au lieu de 65 euros, et finalisez la tenue avec un classique : chaussure Grand Court Cloudfoam Lifestyle Court Comfort à 48,75 euros au lieu de 75 euros !

→ Pour les enfants, privilégiez toujours le confort avec par exemple l’ensemble Adicolor Hoodie à 31 euros au lieu de 50 euros, le survêtement 3-Stripes Tricot à 23,56 euros au lieu de 38 euros ou encore les chaussures à double scratch Advantage Lifestyle Court à 22,44 euros au lieu de 33 euros !

→ A lire également : Black Friday 2022: date, promos et astuces pour en profiter au max!

Comment profiter du Black Friday Adidas en avant-première ?

Cette année, Adidas a attaqué le Black Friday une semaine avant la vraie date, à savoir le 25 novembre. Vous l’avez peut-être remarqué sur le site de la marque, les offres sont réservées aux membres. Pour bénéficier de ces offres en avant-première, il vous suffit de rejoindre l’adiClub. Vous êtes déjà membre ? Alors il vous suffit de vous connecter pour profiter des offres allant jusqu’à -50%. Au contraire, si vous n’êtes pas encore membre adiClub, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour débloquer toutes les offres Black Friday 2022. Il vous suffira de renseigner votre adresse e-mail, un mot de passe, votre date de naissance et le tour est joué. Attention, premier arrivé, premier servi alors n’attendez plus et shoppez à volonté dès à présent !

Cliquez ici pour profiter du Black Friday Adidas en avant-première !

