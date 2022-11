Journée mondiale du jeu vidéo : la Xbox Series X fait son retour en stock pour l'occasion !

Xbox Series X : une expérience de jeu 100% immersive !

Depuis sa sortie à la fin de l’année 2020, la Xbox Series X ne cesse de faire parler d’elle. Et pour cause, il s’agit de la console la plus rapide et la plus puissante jamais conçue par Microsoft. Les 12 téraflops de puissance de traitement du système sur puce associés aux architectures Zen 2 et RDNA 2 d’AMD vous offrent des parties encore plus immersives, sans interruption. Plus qu’une simple console de jeu, la Xbox Series X a été pensée pour vous faire vivre une expérience de jeu unique et totalement immersive. Cela passe notamment par une qualité en 4K Gaming, voire même pour certains jeux, en 8K HDR. Appréciez ainsi chaque détail de vos jeux favoris. Ultra-rapide, la Xbox Series X affiche jusqu’à 120 images par seconde. Profitez d’un jeu toujours fluide grâce à la technologie Quick Resume. Côté sonore également Microsoft a mis le paquet en équipant sa console d’un son spatial 3D qui vous plonge totalement dans le jeu et vous donne ainsi l’impression d’y être. De plus, avec son disque SSD de 1 To de stockage vous pourrez profiter de chargements rapides et des reprises de jeux instantanés.

Retour de la Xbox Series X dans les stocks en Belgique ?

Souvent en rupture de stock, la console Microsoft se fait aussi rare que la PlayStation 5 de Sony. Et pour cause, les amoureux de jeux vidéo s’arrachent la Xbox Series X pour sa puissante et sa performance. A l’occasion de la journée mondiale du jeu vidéo de ce vendredi 18 novembre, la Xbox fait son grand retour dans les stocks de MediaMarkt. Commandez-vite votre console Microsoft pour seulement 499 euros avant une nouvelle rupture. Profitez de la livraison gratuite à domicile dès le lendemain pour les consoles commandées avant 22h, ou la possibilité de retirer votre console dans l’un des 24 magasins MediaMarkt.

Cliquez ici pour commander votre Xbox Series X sur MediaMarkt

