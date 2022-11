La PS5 sera-t-elle disponible pour le Black Friday ?

Comment se portent les stocks de PlayStation 5 en Belgique ?

C’est du jamais vu dans le monde des jeux vidéo : plus de deux ans après sa sortie, la PS5 est toujours aussi difficile à obtenir. Et pour cause, la crise de la Covid-19 a tout chamboulé pour Sony. Le manque de composants essentiels à la fabrication de la console et un approvisionnement en dent de scie ont engendré un sacré bazar dans les stocks, toujours aussi limités aujourd’hui. Bien que tout soit quasiment redevenu normal, Sony peine à rattraper son retard. Depuis, les revendeurs de la PlayStation 5 sont approvisionnés au goutte à goutte. Leur stock ne leur permet donc pas de répondre à la demande toujours aussi élevée. Avec le Black Friday qui approche à grands pas, les e-commerçants belges ont sans doute anticipé l’évènement pour pouvoir proposer la PS5, mais sans remise. Il semble que c’est un moment propice pour mettre la main sur la PS5 avant les fêtes de fin d’année.

→ A lire également : Comment bien s’organiser pour les cadeaux de Noël ?

Comment mettre la main sur une PS5 pendant le Black Friday ?

Comme nous l’avons dit précédemment, les revendeurs belges ont sans doute fait en sorte de proposer la PlayStation 5 pendant le Black Friday. Ne vous attendez pas à une remise sur la console, mais profitez plutôt du Black Friday pour mettre la main sur votre PS5 avant Noël. La première chose à faire est de régulièrement vérifier la disponibilité de la PS5 sur les sites suivants :

Attention, si une vente PS5 est ouverte, vous allez devoir être très rapide parce que les stocks se volatilisent en quelques minutes ! Voici quelques astuces pour vous préparer aux prochaines ventes PS5 :

1) Inscrivez-vous aux alertes mails lorsque c’est possible pour recevoir une notification de la part des e-commerçants,

2) Anticipez : pour mettre la main sur une PS5, il va falloir être rapide. Nous vous conseillons donc de créer un compte sur les différents sites ci-dessus en renseignant vos coordonnées de livraison et vos données bancaires pour acheter le PlayStation 5 en 2 clics !

3) Préparez-vous : vous allez devoir être vif dès le matin puisque la majorité des ventes PS5 se font entre 8h et 10h.

➢ Découvrez en direct les stocks de PlayStation 5 chez ces revendeurs connus :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur DreamLand

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Coolblue

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt