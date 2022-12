5 astuces pour faire vos cadeaux de Noël sans exploser votre budget

J-25 avant Noël : dernière ligne droite pour les cadeaux

Le mois de décembre est un mois intense, qui ne permet pas de faire d’économies entre l’achat du sapin, des décorations, les repas de fêtes…Au milieu de tout cela, il faut penser aux cadeaux. Chacun a envie de faire plaisir à ses proches, tout en voulant préserver un minimum son budget. En effet, rien de plus désagréable que de démarrer l’année avec un beau découvert à la banque. Suivez nos conseils pour des cadeaux malins, qui feront plaisir à vos proches sans exploser votre budget.

Conseil n°1 : se fixer un budget

Pris dans l’euphorie de Noël, on n’a souvent tendance à acheter sans regarder les prix, d’autant plus qu’on a envie de faire plaisir à ses proches. La clé pour éviter cette dérive, c’est de vous fixer un budget par personne à ne pas dépasser. N’essayez pas d’acheter au-dessus de vos possibilités. Vous souhaitez à tout prix faire un cadeau qui dépasse votre budget ? Anticipez alors pour bénéficier d’un bon prix lors de soldes ou du Black Friday par exemple.

Conseil n°2 : anticiper vos achats

C’est le meilleur moyen pour faire des cadeaux de Noël à prix doux. Certaines personnes anticipent longtemps à l’avance et démarrent les cadeaux de Noël dès les soldes d’été. Vous n’avez pas forcément besoin d’avoir ce niveau d’anticipation. Juste avant Noël, le mois de novembre est clairement le mois des bonnes affaires entre les Singles Days, le Black Friday et le Cyber Monday. Vous avez raté ces événements ? Pas de panique ! De nombreuses enseignes, essentiellement des e-commerçants prolongent le Black Friday les premiers jours de décembre. Le géant de e-commerce comme Amazon propose également des promotions tout au long de l’année. Cela ne veut pas dire que vous devez attendre pour faire cadeaux ! A l’approche de Noël, les bonnes affaires se font de plus en plus rares.

Conseil n°3 : pensez aux cadeaux groupés

Il vaut mieux faire un beau cadeau qui fait plaisir que plusieurs petits cadeaux. Que ce soit entre amis ou en famille, n’hésitez pas à vous regrouper pour offrir un seul cadeau qui a de la valeur. Cela marche à coup sûr pour les adultes. C’est à nuancer pour les enfants qui ont tendance à compter le nombre de cadeaux sous le sapin, plutôt que leur qualité ! Autre astuce, faire un tirage au sort en famille. Vous ne faites qu’un cadeau mais d’un montant plus important. Vous êtes 6 ? Plutôt que d’acheter 6 cadeaux à 20 euros, vous en achetez un à 120 €. Vous ne gagnerez peut-être pas d’argent, mais vous gagnerez du temps !

Conseil n°4 : soyez à l’affut des promotions

Une fois que vous avez la liste des personnes à qui faire un cadeau et le budget, notez toutes vos idées. Il est important de faire les boutiques en ayant en tête le cadeau que vous souhaitez faire et à qui. Une fois cette liste de cadeau réalisée, partez en veille et comparez les prix, que ce soit en boutique ou chez les e-commerçants. Inscrivez-vous aux newsletters pour être certain de ne rater aucune offre promotionnelle suite à votre repérage.

Conseil n°5 : pensez aux cadeaux reconditionnés

C’est une belle astuce pour offrir un smartphone, un ordinateur, un appareil photo ou encore un casque audio de grande marque. N’hésitez pas à scruter les offres des enseignes spécialisées dans le reconditionnement. Ils proposent des prix très avantageux pour des articles en excellent état et sous garantie. En plus de prendre soin de votre budget, offrir un cadeau reconditionné est une démarche vertueuse pour l’environnement !

