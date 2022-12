Apple : on a trouvé pour vous les AirPods Max à un prix imbattable !

Vous avez envie d’un son d’une qualité exceptionnelle tout en profitant de confort du casque ? Les AirPods Max sont faits pour vous. On les a trouvé à moins de 500 € chez Vanden Borre. Faites-vite avant qu’il ne soit trop tard !

AirPods Max : une expérience sonore exceptionnelle

Les AirPods Max sont un petit bijou de technologie, vous offrant une expérience d’écoute inégalée. Ils disposent de deux modes d’écoute, pour s’adapter à vos besoins et à votre quotidien. Le mode réduction active du bruit vous immerge pleinement dans la musique ou dans le contenu que vous écoutez, en bloquant les bruits ambiants. Vous avez besoin d’entendre ce qu’il se passe autour de vous ? Le mode transparence vous permet de profiter de vos contenus, tout en écoutant les bruits extérieurs. Avec la Digital Crown, vous réglez facilement le volume des AirsPods Max. Vous pouvez également changer de musique, répondre aux appels ou encore activer Siri. Les AirPods Max sont équipés de micros beamforming. Ils vous permettent de rester audibles lors de vos appels téléphoniques, quelles que soient les conditions météorologiques. Les AirPods Max vous promettent une qualité d’écoute exceptionnelle. Le confort n’est pas en reste. Ils sont dotés de coussinets à mémoire de forme qui remontent jusqu’à l’arceau pour s’ajuster à toutes les formes de tête et vous offrir une isolation acoustique optimale. Enfin, le bandeau est conçu en acier inoxydable recouvert de mesh, textile respirant et léger.

Les AirPods Max sont à moins de 500 € chez Vanden Borre

Vous avez envie de craquer pour les AirPods Max ? Leur prix public est de 629 €. Nous avons trouvé pour vous des AirPods Max neufs à moins de 500 € ! Le e-commerçant Vanden Borre propose actuellement les AirPods Max vert à 499 € ! Foncez-vite. Des AirPods Max neufs à ce prix-là, c’est exceptionnel.

Cliquez ici pour acheter les AirPods Max au meilleur prix avec Vanden Borre

