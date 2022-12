Idées cadeaux de Noël : 5 jeux de société cultes pour les grands et les petits !

Jeux de cartes, jeux d’énigmes, jeux de stratégie… Les jeux de société séduisent toujours autant les grands comme les petits. Bien plus qu’un simple jeu de société, vous offrez un moment convivial et rigolo à passer en famille ou entre amis !

Les jeux de société restent une valeur sûre pour vos cadeaux de Noël. Parfaits pour partager de bons moments entre amis ou en famille, les jeux de société se déclinent à volonté. Voici le top 5 des jeux de société à mettre sous le sapin pour ce Noël 2022 pour faire plaisir à vos proches sans se ruiner :

1) SKYJO

Ce jeu de cartes pour les petits et les grands est idéal pour se divertir et passer des soirées amusantes entre amis et en famille. L’objectif de SKYJO est d’obtenir le moins de points en inversant, négociant et recueillant des cartes tout au long de la partie, composée de plusieurs tours. Une fois qu’un joueur à découvert toute ses cartes, le tour s’achève, d’où l’importance d’être très observateur.

2) UNO

Le célèbre jeu de cartes UNO que tout le monde adore peut réunir entre 2 et 10 joueurs au sens d’une même partie. Le but du jeu est d’être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes en les associant par couleurs ou par chiffres sur la pile de défausse. Mais attention, n’oubliez pas de crier “UNO” lorsqu’il ne vous reste qu’une carte en main.

3) Code Names version Images

Après l’édition classique, Code Names revient avec la version Images. L’objectif du jeu est de deviner ou faire deviner des images plus loufoques les unes que les autres. Pour cela, donnez un seul indice pour que votre équipe tente de deviner vos cartes tout en évitant celles de vos adversaires et surtout, ne faites jamais deviner l’assassin, sinon vous perdez directement la partie !

4) CATAN

Catan est un jeu de stratégie où vous devez échanger, construire et vous installer sur l’île de Catan. Contrôlez votre propre civilisation et tentez de vous propager dans une compétition pour gagner des points. Grâce à sa planche de jeu entièrement modulable, vous ne jouerez pas deux fois au même jeu.

5) Jungle Speed

Jungle Speed est un jeu de société où la rapidité et l’observation ont toute leur place. L’objectif est de poser une carte à la fois et de se jeter sur le totem en bois dès que deux cartes sont identiques avant vos adversaires. Mais attention, il y a de nombreuses cartes trompeuses alors ouvrez l'œil ou vous devrez récupérer les cartes des autres joueurs !

