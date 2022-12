Samsung : à l’approche de Noël, le prix du Galaxy S22 Ultra 128 GB chute de façon inattendue chez cet e-commerçant !

Samsung Galaxy S22 Ultra : le dernier né des smartphone Samsung

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est considéré aujourd’hui comme le téléphone le plus performant et le plus innovant de Samsung. Design et élégant, c’est le premier smartphone Galaxy S à intégrer le S Pen dans son châssis, très pratique pour gérer votre agenda ou encore pour retoucher vos photos. Il est d’ailleurs un allié de taille pour créer des contenus de qualité avec son objectif SuperClear qui atténue les reflets, ou encore l’Intelligence Artificielle qui traite vos images en temps réel. Côté vidéo, le Samsung Galaxy S22 Ultra est équipé de la technologie Super Stabilité. Elle permet de tourner des vidéos stables, qu’elles que soient les conditions de tournage. Vous préférez regardez des contenus plutôt que de les filmer ? Son écran de 6,8 pouces doté de la technologie Dynamic Amoled x2 vous offre des images d’une qualité exceptionnelles, lisibles à tout moment, quelle que soit la luminosité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Pour ne rien gâcher, la Samsung Galaxy S22 Ultra dispose d’une grande autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh.

Où trouver le Samsung Galaxy S22 Ultra au meilleur prix ?

Vous voulez offrir un smartphone dernière génération à Noël sans exploser votre budget ? Pensez aux smartphones reconditionnés. Un conseil, orientez-vous vers des commerçants de produits reconditionnés fiables et reconnus. C’est le cas du e-commerçant Back Market. Il propose un Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB 5G Dual Sim en très bon à 876 €. Son prix public est de 1149 € ! Le reconditionné fait toute la différence ! Commandez sans crainte. Avec Back Market, tous les produits sont garantis 12 mois et la livraison est offerte. Vous n’avez plus aucune raison de ne pas craquer.

