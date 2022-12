Préparez les fêtes avec Collect&Go sur le webshop Colruyt et économisez 30% sur une sélection de champagnes !

Plus que quelques jours pour profiter de 30% de remise sur une sélection de champagnes avec Collect & Go de Colruyt - Canva

Le Champagne, un indispensable des fêtes de fin d’années

Le champagne est LE vin de fête par excellence. Il est présent à toutes les tables, de Noël à la nouvelle année. Que vous soyez amateur d'une coupe à l'apéritif ou que vous préfériez déguster un repas tout champagne pour ne pas faire de mélange, vous avez tout intérêt à prévoir une réserve. Il est encore temps de faire de belles affaires ! Les supermarchés Colruyt ont sélectionné pour vous une large gamme de champagnes de qualité. Sur certaines marques, vous bénéficiez de 30% de remise à partir 3 bouteilles achetées. C’est le cas des champagnes Marquis de Villon. Que vous aimiez le champagne brut, le demi-sec, le brut grand cru, le brut rosé ou encore le blanc de blanc, vous trouverez forcément le champagne qui vous accompagnera pour célébrer en beauté la fin de l’année 2022.

Faire ses courses de Noël avec Colruyt, c’est facile !

Avec Colruyt et son service Collect & Go, faire ses courses pour les fêtes de fin d’années devient un plaisir. Depuis votre canapé, vous passez commande sur le magasin en ligne Colruyt, ou sur le magasin Bio Planet. Vous choisissez un créneau et vous n’avez plus qu’à récupérer vos courses dans un point de retrait proche de chez vous. Vous pouvez également vous faire livrer vos courses directement à votre domicile. Des courses sereines et des promotions ? Cela mérite de se fêter avec une petite coupe de champagne. Profitez-en vite. La remise de 30% à partir de 3 bouteilles de champagne achetées sur la sélection de champagnes Colruyt est valable jusqu’au 13 décembre.

Cliquez ici pour bénéficier de 30% de remise sur une sélection de champagnes avec Colruyt

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

