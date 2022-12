The Walking Dead : comment regarder la 11ème et dernière saison de la série culte en streaming ?

Après 11 ans, le dernier épisode de la série culte The Walking Dead est sorti le 21 novembre dernier. Comment visionner l’épisode final tant attendu par les fans ? On vous dit tout.

La dernière saison de The Walking Dead est disponible sur Disney+ - Disney plus

The Walking Dead : la dernière saison d’une série devenue culte

Diffusée pour la première fois en 2010, la série mythique The Walking Dead raconte l’histoire d’un groupe du survivants suite à une apocalypse de zombie. Comment se défendre, se protéger, ou encore tenter de construire une nouvelle vie quand on est entouré de zombies menaçants ? Cette onzième et ultime saison est diffusée depuis octobre sur Disney +. Elle est composée de 3 parties de 8 épisodes, soit 24 épisodes au total. L’épisode final a été diffusé le 21 novembre dernier. Pas d’inquiétude pour les fans de la série. Des spin-off des personnages principaux sont prévus.

Comment regarder la dernière saison de The Walking Dead en streaming ?

Vous souhaitez savoir ce que sont devenus Rick, Michonne, Maggie, Daryl et Negan dans cette ultime saison de The Walking Dead ? La saison 11 est disponible sur Disney +. Pour en profiter, il suffit de vous abonner en ligne sur le site de Disney + . Bon plan, en ce moment l’abonnement de 12 mois et au prix de 10 mois. L’abonnement annuel vous revient donc à 89,90 € au lieu de 107,88 €, soit 15% d’économies. Disney +, c’est accéder à des milliers de contenus chaque mois autour des univers Disney, Pixar, Marvel, Stars Wars ou encore National Geographic. Tous les films et séries présents sur Disney+ sont accessibles en 4K UHD avec Dolby Vision et Dolby Atmos. Disney+, c’est visionner dans le confort de votre salon des heures de contenus de qualité qui plairont aux petits comme aux grands.

Cliquez ici pour regarder la dernière saison de The Walking Dead sur Disney +

