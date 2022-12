Exceptionnel : recevez une montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 pour l'achat du smartphone pliant Galaxy Z Fold 4 !

Samsung Galaxy Z Fold 4, nouvelle génération de smartphone

Le Galaxy Z Fold 4 fait partie de la nouvelle génération de smartphone pliable. Fermé, l’écran mesure 6,2 pouces. Ouvert, il devient un écran géant de 7,6 pouces, idéal pour regarder des vidéos, jouer ou traiter vos messages. Le Galaxy Z Fold 4 est multitâche. Grâce à l’App Air, vous pouvez lancer jusqu’à 3 applications en même temps avec une excellente visibilité grâce à son grand écran. Le Galazy Z Fold 4 est équipé du S Pen. Il vous permet de dessiner, jouer ou encore travailler avec une précision extrême. Côté photo, le Galaxy Z Fold 4 est doté de 3 caméras : une caméra grand angle de 50 Mp, une caméra ultra grand angle de 12 Mp et un téléobjectif de 10 Mp. Le Galaxy Fold 4 vous accompagnera partout. Il est certifié IPx8. Il est résistant à l’eau à une profondeur de 1,5m pendant 30 minutes. Son écran est conçu en verre Corning Gorilla Glass Victus. Son cadre et sa charnière sont en aluminium armor. Enfin, grâce à la technologie Ultra Thin Glass, vous pourrez ouvrir et fermer le Galazy Z Fold 4 sans crainte, autant de fois que vous le voulez.

