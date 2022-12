Samsung Galaxy S22 Ultra : on a trouvé le smartphone à son meilleur prix à quelques semaines de la sortie du S23

Samsung Galaxy S22 Ultra: un smartphone d’exception

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le smartphone dernière génération de Samsung. Il est considéré comme le smartphone le plus performant et le plus innovant de la marque coréenne. Son écran de 6,8 pouces est équipé de la technologie Dynamic Amoled x2 pour vous offrir des images d’une qualité exceptionnelle qu’elle que soit la luminosité, même la nuit. La Samsung Galaxy S22 Ultra est le premier smartphone Galaxy S à intégrer le S Pen dans son châssis. Le S Pen est très pratique pour prendre des notes, gérer votre agenda ou encore retoucher vos photos. Avec le Samsung Galaxy S22 Ultra, vous pouvez facilement créer des contenus de haute qualité. Sa caméra est dotée d’un objectif SuperClear qui atténue les reflets. Combiné avec l’Intelligence Artificielle qui traite vos images en temps réels, vos photos seront toujours réussies, dignes d’un professionnel. Le Samsung Galaxy S22 Ultra dispose également de la technologie Super Stabilité. Grêce à elle, vos vidéos seront toujours stables, qu’elles que soient les conditions de tournage.

La Fnac fait chuter le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra

Vous êtes séduits par le Samsung Galaxy S22 Ultra ? Il vous suivra partout et ne vous lâchera jamais grâce à sa batterie de 5000 mAh. Pour Noël, la Fnac propose le Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB à 1148 € au lieu de 1348 €. Cette offre exceptionnelle vous permet d’économiser 200 €. Ne tardez pas à le commander pour être certain de la recevoir avant Noël ! Il est encore temps.