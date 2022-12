PS5 : est-il encore possible d’obtenir la console avant Noël ?

La PS5 de Sony est sortie en novembre 2020. Deux ans après, il est pourtant compliqué de mettre la main sur l’une des deux éditions de la PlayStation 5. La console est proposée en Edition Standard, à savoir avec un lecteur de disques Blu-Ray et en Edition Digital, qui comme son nom l’indique permet de jouer uniquement à des jeux achetés en ligne, via le PlayStation Store . Depuis sa sortie, la PS5 est difficile à obtenir et souvent affichée en rupture de stock. Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici quelques astuces à appliquer dès maintenant :

→ A lire aussi : PlayStation 5 : comment s’inscrire et acheter une console directement chez Sony ?

Quel est le prix de la PS5 ?

La PS5 Edition Standard est désormais vendue à 549,99 et il faut compter 449,99 euros pour l’Edition Digital. Fin août, et à cause de la situation mondiale et notamment de l'inflation, Sony a annoncé une hausse des prix de la console. Chaque console PS5 a ainsi vu son prix augmenter de 50 euros. Au moment de sa sortie, la PS5 Edition Standard était affiché à 499,99 euros et l’Edition Digital à 399,99 euros.

Pour réussir à obtenir votre PS5 dans les plus brefs délais, vous pouvez également ajouter la console en amont à votre panier lorsque cela est possible, mais aussi remplir vos informations personnelles et de paiement. Pour maximiser vos chances, pensez également à suivre des comptes Twitter spécialisés sur la PS5 et les stocks !

