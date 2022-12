Nintendo Switch : on a trouvé la console de jeux à son meilleur prix à quelques jours de Noël !

Nintendo Switch : quelles sont les caractéristiques de la Nintendo Switch ?

La Nintendo Switch est une console de jeu sortie en mars 2017. Depuis, elle a été déclinée en trois éditions : la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch OLED. La Nintendo Switch offre trois modes de jeu : le mode téléviseur pour jouer à plusieurs autour d’un grand écran, le mode Portable pour jouer dans son lit ou dans les transports et le mode sur table pour jouer à deux ou s’affronter en duel. La Nintendo Switch se dote d’un écran LCD de 6,2 pouces avec une résolution de 1280 x 720 pixels. Cette console est accompagnée par une paire de manettes Joy-Con et une station d’accueil avec une sortie par câble HDMI. La Nintendo Switch propose une mémoire interne de 32 Go pouvant être augmentée grâce à une carte microSD. Pour l’autonomie, elle peut être utilisée entre 4,5 heures et 9 heures. Avec la Nintendo Switch, vous allez pouvoir jouer seul ou avec vos proches à une multitude de jeux. Parmi les jeux les plus populaires, on peut citer Mario Kart 8 Deluxe, Just Dance 2023 ou encore Nintendo Switch Sports. Les jeux de la saga Pokémon, comme Pokémon Violet, Pokémon Écarlate ou encore Pokémon Diamant Etincelant sont également disponibles.

Quel est le prix de la Nintendo Switch en ce moment ?

