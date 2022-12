Bon Plan Samsung : le Galaxy S22 Ultra disponible à partir de 199€, foncez !

Samsung Galaxy S22 Ultra : à mi-chemin entre le smartphone et la tablette !

A quelques jours de Noël, votre opérateur téléphone n’a pas fait les choses à moitié pour vous permettre de vous offrir le dernier Samsung Galaxy S22 Ultra à prix mini. Profitez ainsi d’un smartphone haut de gamme, à mi-chemin entre le mobile et la tablette, grâce à son S Pen intégré au châssis du téléphone. Très pratique, il vous permettra de prendre des notes ou encore de retoucher vos photos en toute simplicité. Côté technique, le S22 Ultra est équipé de la puce la plus puissante du marché, la puce Exynos 2200. Ainsi, le S22 Ultra vous offrira une expérience de navigation ultra-fluide, quelle que soit votre activité. Bénéficiez d’un taux de rafraîchissement rapide pour exécuter vos applications ou jeux 3D et streamez à volonté, sans interruption ni bug. D’un point de vue autonomie, Samsung a vu les choses en grand et a équipé son smartphone d’une batterie de 5000 mAh pour une autonomie longue durée. Particulièrement apprécié pour la qualité de ses photos, le Samsung Galaxy S22 Ultra embarque 4 capteurs photos. Prenez ainsi des clichés nets et ultra-réalistes, de jour comme de nuit. Profitez de son capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, de son ultra grand-angle de 12 mégapixels, de son zoom optique X3 de 10 mégapixels et de son zoom optique X10 de 10 mégapixels pour prendre les meilleures photos et vidéos, en toute circonstances !

