J-1 : découvrez 5 astuces pour commander vos produits préférés au prix le plus bas pendant les soldes d’hiver

Profitez des soldes d’hiver pour renouveler votre garde-robe, refaire la décoration de votre maison ou changer votre équipement électroménager. Les soldes sont aussi l’occasion de vous faire plaisir ! Attention néanmoins à ne pas vous précipiter sur les premières bonnes affaires que vous voyez. Des soldes réussies, ça se prépare ! Astuce n°1 : anticipez Première étape, faites le tri de votre garde-robe. Cela vous permettra de faire de la place dans vos armoires, et d’augmenter votre budget dédié aux soldes en vendant les vêtements dont vous n’avez plus besoin. Cela vous permettra aussi d’établir la liste des vêtements dont vous avez besoin et dont vous avez envie. Un conseil, profitez des soldes pour vous offrir des pièces intemporelles habituellement chères : un beau manteau en laine, un trench-coat, une belle chemise ou encore des chaussures en cuir. Côté high-tech et électroménager, vérifiez l’état de vos appareils. Il peut être intéressant de les renouveler pendant la période des soldes et d’éviter la panne.

Astuce n°2 : faites du repérage Que ce soit en boutique ou en ligne, faire du repérage vous permet d’identifier ensuite les meilleures réductions. Cela peut être intéressant aussi de regrouper vos achats chez un seul e-commerçant. Cela vous permet parfois de bénéficier de réductions supplémentaires et de la gratuité des frais de ports.

Astuce n°3 : ne vous précipitez pas Pour réussir ses soldes d’hiver, l’important est de ne pas se précipiter. Désormais les boutiques et e-commerçants proposent toute l’année des promotions ou des ventes privées. Cela vous laisse autant de chances d’obtenir l’article que vous vouliez absolument mais que vous n’avez pas réussi à acheter pendant les soldes. De plus, les premières démarques en début de solde ne sont pas forcément les plus intéressantes. Sans attendre le dernier moment, vous ferez les meilleures affaires pendant la 2ème démarque. Si vous êtes adepte du shopping en boutique, ne vous laissez pas tenter par les nouvelles collections !

Astuce n°4 : évitez les magasins bondés Une boutique bondée avec des articles mal rangés et une queue interminable aux cabines d'essayage est le meilleur moyen de faire de mauvaises affaires. Dans ces situations, on a tendance à ne pas essayer le vêtement, à ne pas regarder son état et sa qualité. C'est la porte ouverte aux regrets ! Si vous souhaitez faire les soldes en magasin, évitez le week-end. Prenez un jour de congé pour faire les boutiques en semaine, en fin de matinée. C'est le meilleur moment. En effet, les magasins ne sont pas encore bondés et les articles sont bien rangés. Autre option, privilégiez les soldes en ligne. Astuce n°5 : faites vos soldes en ligne et profitez de bon plan comme le cashback Autre avantage de faire les soldes en ligne, la possibilité de profiter du cashback en faisant les soldes via les plateformes de cashback comme widilo ou encore igraal par exemple. C'est un bon moyen de faire de bonnes affaires et de gagner de l'argent en faisant les soldes. → A lire aussi : Le cashback : un moyen simple d'économiser de l'argent grâce à vos achats en ligne