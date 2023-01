Collect & Go Deals : Gels douche, Pampers, produits lessive,... faites des économies en profitant des meilleurs deals proposés par Colruyt

Faites des économies avec les Deals Collect & Go Deals

Pour faire vos courses, oubliez le supermarché et passez par le service de course en ligne Collect & Go Deals. Pratique et facile, il vous permet de réaliser des économies et de gagner du temps. Comment ça marche ? Vous faites vos courses sur le site de Colruyt ou de Bio Planet. Vous venez ensuite les récupérer dans l’un des nombreux points de retrait proche de chez vous. Vous préférez être livré ? C’est possible et gratuit à partir de 60 €. Pour vous aider à réaliser un maximum d’économies, Collect & Go Deals propose une rubrique Deals. Cette rubrique vous propose de nombreux produits au prix le plus bas. Comment ? En vous proposant d’acheter en gros. Vous achetez de grandes quantités et vous économisez 50%, 60%, voire même 80% sur de nombreux produits non périssables comme les tablettes pour lave-vaisselle, le gel douche, la lessive, les mouchoirs, les couches et bien d’autres !

