Soldes Samsung : la montre connectée Galaxy Watch 4 est à un prix ultra attractif pour quelques jours seulement avec Coolblue

Samsung Galaxy Watch 4 : la montre connectée idéale pour les sportifs

Vous avez pris la bonne résolution de vous remettre au sport en 2023 ? Vous souhaitez aller plus loin et suivre vos performances sportives ? La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 est parfaite pour vous. En plus de suivre vos performances sportives, elle vous permet de faire le point sur vos données de santé grâce à la mesure de votre fréquence cardiaque, de votre tension et de votre taux d’oxygène dans le sang. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 peut également mesurer la qualité de votre sommeil et vous donner un aperçu de votre pourcentage de masse graisseuse, de masse musculaire et de masse hydrique dans le corps. Bien entendu, elle vous permet aussi passer des appels, d’écouter de la musique et de recevoir vos emails et sms. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 est compatible avec les smartphones Android, comme le Galaxy S21 actuellement en promotion sur Krëfel. Grâce à son système d’exploitation Wear OS et au Google Play Store, vous pouvez télécharger de nombreuses applications comme Strava, qui vous permet de suivre vos activités sportives, ou encore Spotify pour écouter de la musique et des podcasts. Avec son boîtier rond en aluminium, son écran tactile AMOLED de 44 mm et son bracelet en silicone, la montre connecté Samsung Galaxy Watch 4 se porte facilement au quotidien. Pas besoin de la retirer sous la douche, ni pendant vos séances de natation, elle est étanche.

La Samsung Galaxy Watch 4 est à petit prix pendant les soldes d’hiver

Vous êtes séduits par les fonctionnalités de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 ? Bien plus qu’une montre, elle va vite devenir votre coach santé personnel. Le spécialiste du high-tech Coolblue la propose au petit prix 139 € au lieu de 159 € pendant les soldes d’hiver. En plus, Coolblue vous offre un abonnement de 2 mois à Strava pour tout achat de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.