Arrêtez de payer trop cher votre forfait mobile avec l’opérateur Scarlet !

Votre forfait mobile vous coûte une petite fortune ? Vous disposez de beaucoup de gigabytes chaque mois mais n’en consommez que la moitié ? Il est peut-être temps pour vous de changer d’opérateur de téléphonie mobile. Penchez-vous sur les offres de Scarlet , l’un des opérateurs mobiles les moins chers en Belgique . Avec Scarlet, votre forfait mobile est simple, votre facture est claire et transparente et sans aucun coût caché . C’est certainement pour cela que l’opérateur Scarlet est recommandé par plus de 80% de ses clients parmi plus de 5600 avis sur Trustpilot.

L’offre CHERRY vous offre 6 GB d’internet, 600 minutes d’appels (10 heures) et les SMS illimités pour seulement 13 €/mois.

→ Cliquez ici pour obtenir l’abonnement GSM CHERRY de Scarlet

L’offre HOT vous offre 10 GB d’internet, les appels et les SMS illimités pour seulement 18 €/mois.

→ Cliquez ici pour obtenir l’abonnement GSM HOT de Scarlet

Vous avez besoin de GB supplémentaires ? Avec Scarlet, que vous choisissiez l’abonnement GSM RED, CHERRY ou HOT, pour seulement 8 € de plus par mois, vous obtenez 5 GB d’internet en plus par mois. Les forfaits Scarlet sont transparents et faciles à comprendre. C’est l’idéal pour gérer au mieux votre budget.

Prêt à changer d’opérateur mobile ? Avant de choisir le forfait parfait pour vous, analysez l’utilisation de votre téléphone. Combien de temps appelez-vous en moyenne tous les mois ? Regardez-vous beaucoup de films et séries en streaming ? Scrollez-vous toute la journée sur les réseaux sociaux ? Pour vous aider, voici un aperçu de la consommation de données pour un utilisateur moyen. Vous allez être surpris ! Selon Netflix, seul 1 GB est nécessaire pour regarder 1 heure de streaming. Instagram, Facebook et TikTok n’ont plus de secret pour vous ? Scroller sur les réseaux sociaux ne consomme que 100 MB par heure. Vous êtes sans cesse sur YouTube ? Regardez des vidéos sur cette plateforme qui consomme environ 2,5 à 5,5 MB par minute soit de 550 MB à 1,8 GB par heure. Toute votre musique est sur Deezer ou Spotify ? En écoutant une heure de musique ou de podcast, vous consommez en moyenne entre 40 et 100 MB. A vos calculs pour choisir le forfait Scarlet qu’il vous faut !

→ A découvrir également : Surfer rapidement, sans jamais trop payer. Le tarif de cet abonnement va vous étonner !

Souscrire à un forfait mobile Scarlet, c’est facile !

Vous êtes décidé à économiser de l’argent sur votre forfait mobile en passant chez Scarlet ? Rien de plus simple ! Avec l’opérateur Scarlet, si vous le souhaitez, vous pouvez conserver votre numéro de GSM. Les équipes de Scarlet s’occupent de tout en se chargeant du transfert de numéro auprès de votre ancien opérateur. Afin de s’adapter à tous les types de GSM ou smartphone, Scarlet vous envoie 3 cartes SIM en une : une carte SIM normale, une microSIM et un nanoSIM. Une fois votre carte SIM et votre abonnement activé, l’application MyScarlet vous permet de suivre au quotidien la consommation de votre abonnement GSM, le nombre de DATA que vous avez consommées, les minutes d’appels passées et le nombre de SMS envoyés. Transparence et simplicité pour vous faire économiser ! Vous attendez quoi pour rejoindre le réseau Scarlet ?