Bon plan : précommandez le jeu tant attendu « Hogwarts Legacy » et obtenez-le au meilleur prix avec la Fnac

Plus que 12 jours avant la sortie du nouveau jeu « Hogwarts Legacy »

« Hogwart Legacy, l’héritage de Poudlard » est un jeu d’action et d’aventure très attendus par les fans de jeux vidéo. Il devrait faire partie des meilleurs jeux en 2023. Il se déroule dans l’univers des livres de Harry Potter. Le pitch ? Vous êtes un apprenti sorcier de Poudlard dans les années 1800. Vous détenez la clé d’un secret antique qui menace le monde des sorciers. Vous devez alors mettre en œuvre tous vos talents pour combattre les mages noirs, former des alliances et façonner le monde des sorciers de demain. Au cours du jeu, vous retrouverez des lieux familiers de la fameuse saga Harry Potter. Vous ferez également la découverte de nouveaux lieux ainsi que d’animaux fantastiques. Avec « Hogwarts Legacy », vous façonnez votre personnage à votre image pour devenir le sorcier que vous avez toujours voulu être.

Comment obtenir le jeu « Hogwarts Legacy » au meilleur prix ?

La date de sortie du nouveau jeu vidéo « Hogwarts Legacy » est prévue le vendredi 10 février. Elle est très attendue par les gamers. Pour obtenir « Howgarts Legacy » au meilleur prix, un conseil, précommandez-le. La Fnac Belgique propose actuellement sa version pour PlayStation 5 à 69,99€ au lieu de 79,99 €. Cela vous permet d’économiser 10 €, et d’être certain de le recevoir rapidement. Passez vite commande, cette offre exceptionnelle est valable dans la limite des stocks disponibles. Le jeu « Howgarts Legacy » est également disponible en précommande pour les consoles Xbox Series et Nintendo Switch. Vous n’avez pas encore mis la main sur votre PlayStation 5 ? Découvrez où acheter la console en Belgique cette semaine en cliquant ici.