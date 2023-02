Bon Plan : achetez vos produits préférés en pack et réalisez jusqu’à 80% d’économies avec les Deals Collect & Go de Colruyt

Simplifiez-vous la vie avec les Deals Collect & Go

Pour maîtriser votre budget et gagner du temps pour vous, oubliez les courses au supermarché ! Faites plutôt vos courses en ligne avec le service de courses en ligne Collect & Go. Il vous permet de faire vos courses sur le site de Colruyt ou de Bio Planet. Faire ses courses en ligne présente de nombreux avantages. Finies les tentations en magasins, vous n’achetez que ce dont vous avez besoin. Vous pouvez facilement comparer le prix de produits pour acheter le meilleur rapport qualité/prix. Et vous gagnez du temps ! Avec Collect & Go, tout est facile. Vous faites vos courses et vous les récupérez ensuite dans le point de retrait le plus proche de chez vous. Vous pouvez même être livré gratuitement à partir de 60 € d’achat. Pour prendre soin de votre pouvoir d’achat, Collect & Go dispose d’une rubrique Deals. Elle vous propose de nombreux produits de la vie courante en gros pour vous permettre de les acheter au prix le plus bas. Avec les Deals Collect & Go, vous économisez 50%, 60% et même parfois 80% sur de nombreux articles non périssables comme le papier toilette, les tablettes pour lave-vaisselle, la lessive, les gels douches et le shampoing, les nettoyants ménagers ou encore les pansements et les brosses à dents.

Comment bénéficier des Deals Collect & Go ?

Chaque mercredi, Collect & Go propose de nouveaux deals. Pour être certain de n’en rater aucun, inscrivez-vous à la newsletter Deals. Elle vous détaillera tous les bons plans de la semaine. Ces offres incroyables sont valables jusqu’à épuisement des stocks. Un conseil, ne tardez pas à en profiter ! Les stocks s’écoulent rapidement. Cette semaine, les Deals de Collect & Go proposent par exemple les 12 bouteilles de nettoyant multi-usage Cerisiers en Fleurs d’Ajax à 20,84 € au lieu de 129,72 €, soit 84% d’économies. Vous trouverez également le lot de 2x12 brossettes Cross Action d’Oral B à 53,95 € au lieu de 155,98 €, soit 65% de remise, ou encore le lot de 6 déodorants Nature Protect de Sanex à 14,95 € au lieu de 31,43 €, soit 52% d’économies. Retrouvez vite de nombreux autres Deals sur le site de Collect & Go !