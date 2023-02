PS5 : bonne nouvelle pour les gamers, Sony annonce la fin de la pénurie en 2023

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt

2023, un tournant pour la PS5

Quoiqu’il en soit, 2023 marquera un tournant pour la PS5. Non seulement, les gamers devraient pouvoir se la procurer plus facilement. Ils vont également pouvoir améliorer leur expérience de jeu avec 2 nouveaux accessoires : les manettes pro DualSense Edge et le casque de réalité virtuelle PS VR2. Sa sortie est prévue ce mois-ci. Il sera compatible avec une trentaine de jeux vidéo. 2023 verra aussi la sortie de jeux vidéo très attendus comme Marvel’s Spiderman 2, Final Fantasy 6 Rebirth, Alone in the Dark ou encore Hogwarts Legacy. Nous vous donnions d’ailleurs un super bon plan pour précommander le jeu Hogwarts Legacy pour PS5 au meilleur prix dans cet article. En 2023, vous devriez donc pouvoir profiter de toute l’expérience PS5. Un conseil néanmoins, soyez vigilent en achetant votre console de jeu. Certains revendeurs profitent des pénuries pour gonfler son prix. Gardez en tête que cela vaut le coût de patienter encore quelques semaines pour l’acheter au meilleur prix, plutôt que de vous précipiter et de l’acheter trop cher. Pour rappel, le prix public de la PS5 avec lecteur de disque est de 550 €. Sa version digitale est à 450 €.