Nike : le style à prix canon avec des remises allant jusqu’à -50% sur l’e-shop de la marque !

Onglet Promotions Nike : jusqu’à 50% de remise

La marque au swoosh fait très fort. Tout au long de l’année, Nike propose des réductions exceptionnelles sur une sélection d’articles. En ce moment, vous pouvez bénéficier de promotions pouvant aller jusqu’à -50% sur plus de 2000 produits hommes, femmes et enfants. Que vous cherchiez à compléter votre garde-robe streetwear avec des vêtements confortables et faciles à vivre, ou que vous soyez à la recherche de vêtements techniques pour la pratique d’un sport en particulier, vous trouverez forcément votre bonheur sur le site de Nike. Lifestyle, running, football, training, fitness, yoga, basketball, golf, skateboard, athlétisme et bien d’autres…tous les sports sont représentés. Prêts à faire le plein de leggings, baskets, t-shirts, sweat-shirts ou encore survêtements ? Vous trouverez par exemple le sweat à capuche Nike Sportswear Club Fleece à 35,97 € au lieu de 59,99 €, soit 40% de remise, ou encore les baskets pour femme Jordan Air 200 E à 67,47 € au lieu de 134,99 €, soit 50% de réduction. Rendez-vous vite sur l’onglet Promotions du site de Nike pour accéder toutes les offres.

Les bons plans ne s’arrêtent jamais avec Nike

Nike est le roi du bon plan. En ce moment, la marque sportswear numéro 1 dans le monde propose un code promo pour ses membres, en plus des promotions habituelles. Avec le code promo SPRING23, les membres Nike peuvent bénéficier de 25% de remise dès 2 articles achetés. Cette offre est valable sur une sélection d’articles, et non cumulable avec les promotions en cours. Il vous reste 3 jours pour en profiter. Le code promo est valable jusqu’au 9 février à 9h. Vous n’êtes pas membre Nike ? Pour le devenir c’est très facile et gratuit. Il suffit de vous inscrire sur le site de Nike, vous deviendrez membre automatiquement. En plus des nombreuses promotions proposées par Nike, être membre Nike vous permet de bénéficier de la livraison et des retours gratuits pendant 30 jours. Vous devenez également membre d’une communauté de sportifs. Vous pouvez alors partager vos performances avec votre communauté, ou encore avoir accès des entrainements gratuits sur les applications Nike Run Club ou Nike Training Club.