Vous cherchez encore comment jouer à Hogwarts Legacy ? Bonne nouvelle, on a trouvé la Xbox Series X en stock sur MediaMarkt !

Profitez des dernières nouveautés avec la Xbox Series X

La Xbox Series X est la console de jeu dernière génération de Microsoft. Elle est d’ailleurs considérée comme la Xbox la plus puissante et la plus rapide jamais conçue par le fabricant américain. Il est vrai qu’avec ses 12 téraflops de puissance graphique, le Ray Tracing DirectX et son disque personnalisé de 1 To, elle offre aux amateurs de jeux vidéo des performances de jeu exceptionnelles, une fluidité dans les actions et des graphismes d’un réalisme époustouflant. En un mot, avec la Xbox Series X, le joueur se retrouve complètement immergé dans son jeu vidéo. Cette expérience est rendue possible grâce à la puissance de la Xbox Series X, mais aussi grâce à ses images en qualité 4K, à un son audio spatial. Sans parler des manettes sans fil Xbox Elite Series 2 qui viennent parfaire l’expérience. Acheter une Xbox Series X, c’est avoir accès à un catalogue de jeux-vidéos provenant des 4 dernières générations de Xbox. On y retrouve des jeux cultes comme Call of Duty Modern Warfare II, Gotham Knigths, Resident Evil, Lego Star Wars La Saga Skywalker, Tomb Raider, Final Fantasy ou encore Fifa 23. Sans parler des dernières nouveautés ! 2023 va être riche en nouveaux jeux vidéo pour Xbox Series X. Février a d’ailleurs très bien commencé avec la sortie de Hogwarts Legacy, la légende de Poudlard. C’est d’ailleurs l’une des plus grandes sorties de l’année.

La Xbox Series X est disponible chez MediaMarkt

Vous rêvez de vous procurer la Xbox Series X ? Foncez sur le site du spécialiste du high-tech MediaMarkt. La Xbox Series X y est actuellement en stock au prix de 599,99 € dans un pack incluant le jeu vidéo Horizon Forza 5 Premium Edition. En achetant la Xbox Series X, vous pourrez profiter sans attendre du nouveau jeu Hogwarts Legacy, la légende de Poudlard, mais aussi de très belles nouveautés annoncées pour février : Wild Hearts qui sortira le 16 février, Atomic Heart et Like a Dragon : Ishin dont les sorties sont prévues le 21 février, et enfin Blood Bowl qui sera commercialisé à partir du 23 février.