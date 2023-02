Bon plan Samsung : le prix du Galaxy S22 passe sous la barre des 600 € avec la Fnac !

Profitez de l’expertise Samsung à petit prix avec le Galaxy S22

Avant dernière génération de smartphone du fabricant coréen, le Samsung Galaxy S22 fait partie de la gamme des Galaxy S22 aux côtés du Galaxy S22 Ultra et du Galaxy S22 Pro. Premier prix de la gamme de S22, il n’en est pas moins performant. Son atout ? Son format compact avec son écran de 6,1 pouces. Il a la taille parfaite pour se glisser facilement dans une poche ou dans un petit sac. Le Samsung Galaxy S22 est petit mais costaud. Il est en effet très performant grâce à son processeur Samsung Exynos 2200. Avec lui, vous pouvez checker vos emails, scroller sur les réseaux sociaux, regarder vos séries et films préférés en streaming ou encore jouer aux jeux vidéo avec beaucoup de fluidité. Son écran Full HD Dynamic Amoled vous apporte une bonne lisibilité ainsi qu’un confort de lecture optimal. Les amateurs de photos et de vidéos vont être séduits par les capacités du Samsung Galaxy S22. Son appareil photo est doté de 3 caméras : un objectif standard de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels qui permet de zoomer 3 fois sans aucune perte de qualité. Avec lui, vos photos et vos vidéos seront toujours réussies, même dans l’obscurité. Le Samsung Galaxy S22 est en effet doté du mode nuit. Il permet de prendre des photos nettes et colorées quelle que soit la luminosité. Enfin, avec sa batterie Lithium-ion de 3700 mAh très économe en énergie, il vous suivra partout. Grâce au chargeur Samsung 25W, le Samsung Galaxy S22 se recharge à 100% en seulement 1 heure.

La Fnac fait chuter le prix du Samsung Galaxy S22 128 GB

Avec ses 128 GB de mémoire, le Samsung Galaxy S22 est parfait pour stocker toutes vos données, photos, vidéos et applications. Il est également compatible 5G. Il est habituellement vendu 800 €. En ce moment, la Fnac le propose au prix canon de 588 €. Vous pensez qu’il s’agit d’un smartphone reconditionné ? Pas du tout, il s’agit bien d’un Samsung Galaxy S22 128 GB neuf. A ce prix-là, profitez-en vite !