iPhone 14 Pro : cette offre rare sur le smartphone est une excellente occasion de changer de téléphone !

iPhone 14 Pro : un petit bijou de technologie

Dernière génération d’Apple, vous allez être séduit par l’iPhone 14 Pro. C’est un véritable bijou de technologie. Il est doté de la puce A16 Bionic, la puce de smartphone ultime. Elle offre à l’iPhone 14 Pro de la puissance et de la fluidité dans vos actions. Avec l’iPhone 14 Pro, vous passez d’une application à une autre en toute simplicité. L’iPhone 14 Pro dispose d’une innovation signée Apple : Dynamic Island. Elle présente la musique que vous écoutez ou vos appels en cours sans jamais interrompre ce que vous êtes en train de faire. Pratique, l’écran verrouillé de l’iPhone 14 Pro est toujours visible. À tout moment, vous pouvez le consulter d’un simple coup d’œil sans avoir besoin de le toucher. S’il est au fond de votre poche, il se met en mode veille pour économiser de la batterie. Avec iOS 16, vous avez la possibilité de personnaliser l’écran de votre iPhone de manière inédite : photo, notifications de vos applications préférées, évolution de vos anneaux d’activité…Vous créez l’écran qui vous ressemble. Les amateurs de photos et de vidéos vont être conquis par les performances de l’iPhone 14 Pro. Il est doté d’un appareil photo principal de 48 mégapixels avec capteur quad-pixel avancé. Chaque photo vous offre des détails époustouflants. En mode vidéo, vous filmez en 4K HDR à 24 images par seconde. De quoi révéler vos talents de réalisateur. Enfin, l’iPhone 14 Pro ne vous lâchera jamais. Il vous offre jusqu’à 23 heures d’autonomie en lecture vidéo. Il dispose également de la recharge sans fil rapide avec le chargeur MagSafe.

Un iPhone 14 Pro à moins de 500 € ? C’est possible avec Proximus

L’iPhone 14 Pro a tout pour plaire, même son design. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces est conçu en Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone. Sa coque est conçue en acier inoxydable de qualité chirurgicale. Il est donc très résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau. L’opérateur belge Proximus propose actuellement l’iPhone 14 Pro 128 GB à partir de 479 €. Comment en profiter ? Il suffit de vous rendre sur le site de Proximus et de souscrire à un abonnement. Dépêchez-vous, à ce prix-là, il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde.