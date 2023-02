Bon plan Apple : offrez-vous un iPhone 13 à moins de 650 €

iPhone 13 : l’avant dernière génération de smartphone Apple

L’iPhone 13 est sorti sur le marché en 2021. C’est l’avant dernière génération d’iPhone d’Apple, suivi par la gamme des iPhones 14. Il reste néanmoins un excellent smartphone, d’un très bon rapport qualité/prix, et n’a rien à envier à ses successeurs. Doté d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, l’iPhone 13 est très performant. Il est équipé d’une puce A15 Bionic avec un GPU 4 cœurs. Grâce à sa puissance, vous pouvez sans problème scroller sur les réseaux sociaux, checker vos mails, regarder vos vidéos préférées en streaming ou encore jouer aux jeux vidéo. Avec l’iPhone 13, vous passez d’une application à une autre en toute fluidité. Son atout ? Son double-appareil photo à l’arrière. Il est composé d’un objectif principal de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle. A l’avant, vous retrouverez une caméra TrueDepth avec mise au point automatique, pour des selfies toujours réussis. L’iPhone 13 est également doté du mode portrait. Il floute l’arrière-plan de vos photos pour mettre en valeur votre sujet. Grâce au Smart HDR4, les contrastes, la couleur de peau et l’éclairage de vos photos sont affinés. Vos photos seront dignes d’un professionnel ! Côté autonomie, l’iPhone 13 ne vous lâchera jamais. Il dispose d’une autonomie de 19 heures en lecture vidéo.

Économisez 29% sur le prix de l’iPhone 13 128 GB

Vous souhaitez acheter une version plus récente de l’iPhone sans pour autant débourser 1000 € ? Pour prendre soin de votre portefeuille et de la planète, achetez un iPhone 13 reconditionné. Nous vous expliquions d’ailleurs comment bien choisir votre smartphone reconditionné dans cet article. Le spécialiste BackMarket propose actuellement un iPhone 13 128 GB reconditionné dans un état correct à 642,93 €. Cela vous permet d’économiser 29% par au prix du neuf. L’état correct pour BackMarket signifie que l’écran de l’iPhone peut présenter des micro-rayures à peine visibles une fois l’écran allumé, et des rayures et/ou des impacts visibles sur la coque. Avec BackMarket, vous ne prenez aucun risque. Vous disposez d’une garantie de 12 mois sur l’iPhone. Vous avez également 30 jours pour tester le produit, satisfait ou remboursé.