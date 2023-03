Bon plan Apple : offrez-vous un iPhone 14 Pro à moins de 500 € grâce à cette astuce

Offrez-vous la performance de l’iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro fait partie de la gamme des iPhones 14, aux côtés de l’iPhone 14, du 14 Plus et du 14 Pro Max. Cette dernière génération de smartphone d’Apple à tout pour plaire. L’iPhone 14 Pro est puissant avec sa puce A16 Bionic. C’est la puce de smartphone ultime. Grâce à elle, vous passez d’une application à une autre, vous regardez vos séries en streaming et vous montez vos vidéos en toute fluidité. L’iPhone 14 Pro est innovant. Il dispose de la technologie Dynamic Island, une innovation signée Apple. Elle vous présente vos appels en cours, vos notifications, vos emails ou la musique que vous écoutez sans jamais interrompre ce que vous êtes en train de faire. Vous aimez la photo et la vidéo ? Vous allez être séduit par les performances de l’iPhone 14 Pro. Il est doté d’un appareil photo de 48 mégapixels avec capteur quad pixel avancé. Il vous offre des photos d’une qualité exceptionnelle, avec des détails époustouflants. La vidéo n’est pas en reste. En mode vidéo, vous enregistrez en 4K HDR 24 images par seconde. C’est le format idéal pour les réalisateurs. Grâce à son écran Retina XDR de 6,1 pouces, regarder vos photos et vos vidéos sera toujours un plaisir. Autre nouveauté de l’iPhone 14 Pro, son écran verrouillé est toujours visible. Pratique pour le consulter à tout moment sans avoir besoin de le toucher. Intelligent, s’il est au fond de votre poche ou de votre sac, il se met automatiquement en mode veille pour économiser de la batterie. L’iPhone 14 Pro possède une grande autonomie, jusqu’à 23 heures en lecture vidéo. Grâce à sa recharge sans fil rapide avec le chargeur MagSafe, il ne vous lâchera jamais.

On a trouvé l’iPhone 14 Pro à son meilleur prix

L’iPhone 14 Pro est puissant et performant. Esthétiquement, il a aussi de nombreux atouts. Son verre est conçu en Ceramic Shield, plus résistant que le verre de n’importe quel smartphone. Sa coque est conçue en acier inoxydable de qualité chirurgicale. Il est donc très résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau. Désormais avec iOS 16, vous avez la possibilité de personnaliser l’écran de votre iPhone de manière inédite pour créer l’écran qui vous ressemble. L’iPhone 14 Pro 128GB est disponible en mauve, noir, doré et argenté. L’opérateur belge Proximus le propose actuellement à partir de 479 €. C’est un prix canon pour un smartphone de cette qualité. Comment en profiter ? Tout simplement en souscrivant un abonnement mobile Proximus, le réseau numéro 1 en Belgique. N’hésitez plus et joignez l’utile à l’agréable en vous offrant la dernière génération d’iPhone et la qualité du réseau Proximus.