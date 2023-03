Double bon plan : plus de 530€ de réduction sur le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra chez cet e-commerçant trop peu connu !

Découvrez les fonctionnalités révolutionnaires du Roborock S7 Pro Ultra Blanc !

Le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra Blanc est un produit innovant qui offre une qualité de nettoyage exceptionnelle. Avec sa station autonettoyante, le Roborock S7 Pro Ultra est l'un des robots aspirateurs les plus avancés du marché. Le S7 Pro Ultra utilise une technologie de cartographie laser pour scanner votre maison et créer une carte en temps réel de l'espace de nettoyage. Grâce à cette technologie avancée, le robot peut se déplacer dans votre maison avec une précision inégalée. Il est capable de détecter les obstacles et de contourner les meubles pour ainsi éviter les collisions. Le Roborock est également équipé d'une brosse principale de qualité supérieure, d'une brosse latérale et d'un filtre haute performance, qui travaille ensemble pour éliminer la saleté, les poils d'animaux et les allergènes dans votre maison. Il est également doté d'une fonction de lavage des sols qui permet de nettoyer efficacement les sols durs en utilisant une quantité d'eau minimale. Ce robot aspirateur vous sera livré avec une station autonettoyante qui offre une expérience de nettoyage sans effort. Le robot retourne à la station pour vider automatiquement le bac à poussière et nettoyer la brosse principale, sans que vous n’ayez à intervenir ! Le Roborock S7 peut être contrôlé à l'aide de l'application mobile Roborock, qui vous permet de contrôler le robot à distance, de programmer le nettoyage et de surveiller l'état de la batterie. L'application est également dotée de fonctions de commande vocale pour une utilisation encore plus facile.

Roborock S7 Pro Ultra : le robot aspirateur qui change la vie à prix cassé chez Rakuten !

Le Roborock S7 Pro Ultra Blanc - Robot Aspirateur + Station Autonettoyante est un appareil révolutionnaire qui offre une qualité de nettoyage sans précédent et une expérience utilisateur simplifiée. Avec sa technologie de cartographie laser, sa station automatique et sa facilité d'utilisation, le Roborock S7 Pro Ultra est un choix idéal pour tous ceux qui cherchent un robot aspirateur haut de gamme. Et en ce moment, ce robot aspirateur ultra-intelligent est disponible chez Rakuten au prix inédit de 948€ au lieu de 1499€, soit une remise immédiate de -36%. Ce n’est pas tout ! Utilisez le code promo SPA20300 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de -20€. Alors n’attendez plus et profitez de ce double bon plan Rakuten pour découvrir toutes les fonctionnalités révolutionnaires de cet aspirateur robot connecté, sans vous ruiner !