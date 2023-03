Incroyable : le prix de l’iPhone 14 Pro chute encore et passe sous la barre des 350 € grâce à ce bon plan !

iPhone 14 Pro : la dernière génération d’Apple

Dernière génération de smartphone d’Apple aux côtés de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus et de l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro sort vraiment du lot. Il est doté de la puce de smartphone ultime, la puce A16 Bionic qui le rend très puissant. Grâce à elle, vous pourrez profiter en toute simplicité des performances de l’iPhone 14 Pro, passer d’une application à une autre, regarder des films en streaming ou encore jouer au jeu vidéo avec beaucoup de fluidité. Son écran XDR de 6,1 pouces est très confortable et très agréable à regarder. Il est parfait pour prendre vos photos et capturer vos souvenirs en vidéo. L’iPhone 14 Pro est doté d’un appareil photo de 48 mégapixels avec capteur quad pixel avancé. Avec lui, vos photos seront d’une qualité exceptionnelle et vous offriront des détails époustouflants. Vous préférez la vidéo ? L’iPhone 14 Pro enregistre vos images en qualité 4K HDR 24 images par seconde. De quoi réveiller vos talents de réalisateurs ! L’iPhone 14 Pro propose de belles nouveautés. Il est équipé de la technologie Dynamic Island, une innovation signée Apple. Elle vous présente vos notifications, vos appels en cours ou encore vos emails sans jamais interrompre ce que vous êtes en train de faire. Autre innovation, l’écran de l’iPhone 14 Pro est toujours visible, même quand il est verrouillé. Vous pouvez alors consulter vos nouveaux messages et vos notifications sans avoir besoin de le déverrouiller. Très pratique quand on est en réunion ! Intelligent, une fois dans votre poche ou dans votre sac, il se met automatiquement en mode veille pour économiser de la batterie. Côté autonomie, vous ne serez pas déçu par l’iPhone 14 Pro. Il vous offre jusqu’à 23 heures d’autonomie en lecture vidéo. Grâce à sa recharge sans fil rapide avec le chargeur MagSafe, il ne vous lâchera jamais.

Un iPhone 14 Pro à moins de 350 € ? C’est possible avec Proximus

Au-delà de ses performances et de ses innovations, l’iPhone 14 Pro est également très résistant. Son écran est conçu en Ceramic Shield, plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Sa coque est quant à elle conçue en acier inoxydable de qualité chirurgicale. Résistant à la poussière, aux chocs et à l’eau, vous n’aurez pas peur de transporter partout votre iPhone 14 Pro. Vous rêvez de vous l’offrir ? Profitez de l’offre exceptionnelle de l’opérateur Proximus. Pour toute souscription d’un abonnement avec Proximus, vous pouvez obtenir l’iPhone 14 Pro 128 Go à partir de 349 € ! C’est un prix canon pour un smartphone Apple dernière génération. A ce prix-là il risque vite d’être en rupture de stock. Un conseil, foncez l’acheter.