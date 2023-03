"Lol qui rit sort saison 3 - première partie" : qui sont les nouveaux invités de Philippe Lacheau et comment voir le concours en streaming ?

« Lol, qui rit sort », quelles nouveautés pour cette 3ème saison ?

Vous avez aimé les saisons 1 et 2 de l’émission « Lol, qui rit sort » ? Vous allez adorer la saison 3, disponible depuis hier sur Amazon Prime Video. Dans cette nouvelle saison, toujours animée par Philippe Lacheau, vous retrouverez 10 nouvelles personnalités. C’est au tour de Jonathan Cohen, Pierre Niney, Leïla Bekthi, Virginie Efira, Gad Elmaleh, Géraldine Nakache, François Damiens, Laura Felpin, Adèle Exarchopoulos et Paul Mirabel de se prêter au jeu. Enfermés pendant 6 heures dans une pièce, sous le regard du juge Philippe Lacheau, ces 10 personnalités ont un objectif : ne surtout pas rire, et tout faire pour faire rire les autres. Tout est permis ! Chaque joueur doit user de stratagèmes, de sketches ou de blagues pour réussir à faire craquer leurs adversaires et remporter la victoire. Chaque célébrité joue pour une association. Le gagnant remporte 55 000 € pour son association. Les autres participants devront se partager 45 000 € à offrir à leurs associations respectives. Cette saison 3 promet d’être hilarante. Allez vite regarder le premier épisode sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

La saison 3 de « Lol, qui rit sort » est disponible !

Vous avez envie de passer un bon moment ? Découvrez dès aujourd’hui la saison 3 de « Lol, qui rit sort ». Les premiers épisodes sont disponibles sur Amazon Prime Video. Pour y accéder, c’est très simple. Si vous êtes déjà client Amazon Prime, vous bénéficiez alors automatiquement d’un accès à Amazon Prime Video. Pour en profiter, il vous suffit de vous connecter sur votre espace client. Si vous n’êtes pas encore client Amazon Prime, l’inscription se fait en seulement quelques clics en vous rendant directement sur le site d’Amazon Prime Video. En devenant client Amazon Prime Video, vous aurez accès à la saison 3 de « Lol, qui rit sort », mais aussi à un large catalogue de films et séries. Vous aurez aussi accès en illimité à des chaînes comme OCS, Starzplay, Gulli ou encore Géo. Bonne nouvelle, en ce moment Amazon Prime Video vous offre 30 jours d’essai. Après votre mois d’essai, vous serez facturé 69,90 € pour un an d’abonnement, soit moins de 6 €/mois. Bon plan pour les étudiants, vous bénéficiez de 90 jours d’essai gratuit. L’abonnement d’un an vous sera facturé seulement 3,49 €/mois. Qu’attendez-vous pour vous abonner ?