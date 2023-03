Apple : économisez plus de 300 € sur le prix de l’iPhone 13 Pro 128 Go grâce à ce site trop peu connu !

Découvrez la performance de l’iPhone 13 Pro

Depuis la sortie des iPhones 14, Apple a cessé de produire l’iPhone 13 Pro. Il n’est donc plus vendu sur le site d’Apple. Vous pouvez néanmoins le trouver sur le site de revendeurs ou chez les spécialistes du reconditionné. L’iPhone 13 Pro n’est plus commercialisé par Apple, il reste néanmoins un smartphone très performant qui n’a rien à envier à ses concurrents. L’iPhone 13 Pro est doté d’un écran Super Rétina XDR de 6,1 pouces. Il vous offre des images de haute qualité, d’une résolution de 2532x1170 pixels. Il est équipé d'une puce A15 Bionic très puissante, la même que sur l’iPhone 14. Avec l’iPhone 13 Pro, vous pouvez scroller sur les réseaux sociaux, regarder vos films préférés en streaming ou encore jouer aux jeux vidéo avec beaucoup de fluidité. Côté photo, l’iPhone 13 Pro est doté d’un capteur photo arrière de 12 mégapixels composé d’un téléobjectif, d’un objectif grand-angle et d’un objectif ultra grand-angle. Sa caméra TrueDepth de 12 mégapixels vous permet de prendre des selfies et de passer des appels vidéo de qualité ! L’iPhone 13 Pro dispose de la certification IP68. Il est donc résistant à la poussière, aux chocs et aux éclaboussures. Avec sa batterie Lithium-ion puissante, il vous offre une autonomie de 22 heures en lecture vidéo. En bref, l’iPhone 13 Pro ne vous lâchera jamais, d’autant plus qu’il dispose de la recharge rapide. Elle vous offre 50% de charge en seulement 30 minutes.

Offrez-vous un iPhone 13 Pro à moins de 900 € avec Back Market

Vous êtes séduit par les performances de l’iPhone 13 Pro ? Le spécialiste du reconditionné Back Market propose actuellement un iPhone 13 Pro 128 Go à partir de 848,36 € jusqu’à 928,98€ suivant l’état du téléphone souhaité. L’iPhone 13 Pro 128 Go neuf est habituellement vendu 1159 €. Back Market vous permet donc d’économiser 26% par rapport au prix du neuf. Un état correct pour Back Market signifie que esthétiquement l’écran peut présenter des micro-rayures à peine visibles une fois l’écran allumé. La coque peut présenter des rayures ou des impacts visibles. Techniquement, il présente un très bon rapport qualité-prix. N’hésitez pas à vous l’offrir, avec Back Market vous disposez d’une garantie de 12 mois ainsi que des retours gratuits sous 30 jours.