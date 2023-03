Krups : économisez 250 euros sur la machine à Expresso automatique Evidence Plus ultra professionnelle sur Krëfel !

Préparez des cafés dignes d’un barista avec la machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups

Que vous soyez amateurs de café ou non, vous allez être séduit par la machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups. Très pratique, et surtout polyvalente, elle vous offre la possibilité de préparer en un seul geste 6 boissons. Elle vous offre également 19 préréglages pour personnaliser vos boissons. Avec la machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups, à vous le café bien noir comme le ristretto, l’expresso, le double expresso, le café long ou l’americano. Vous préférez les boissons à base de lait ? Préparez en un instant un cappuccino, un latte macchiato, un café latte ou encore une mousse de lait pour votre chocolat chaud. La machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups est également parfaite pour les amateurs de thé. Elle vous propose 3 types de température pour vous préparer des tisanes, des thés verts et des thés noirs parfaits. La machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups est équipée de la technologie unique Quattro Force. Elle optimise chaque étape de la préparation de votre café pour vous offrir des cafés riches en arômes, recouverts d’une crema onctueuse. Grâce à son broyeur conique Active Speed, la machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups vous permet de moudre vos grains de café sur mesure pour des cafés plus ou moins corsés. Si vous êtes amateur de café corsé, sa fonction Dark augmentera la force de votre café pour vous offrir des saveurs encore plus riches et intenses. La machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups est une machine à café très complète et facile à utiliser grâce à son panneau tactile à écran OLED. Avec lui, choisir votre boisson préférée pour une ou deux personnes sera un jeu d’enfant.

La machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups est à moins de 600 € avec Krëfel

La machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups a tout pour plaire. En plus de vous offrir un large choix de boissons chaudes, elle est très facile à entretenir. Elle se nettoie automatiquement après chaque utilisation grâce à son système de pression AutoClean. Il élimine l’eau stagnante à l’intérieur, évitant ainsi l’accumulation de tartre. La machine à expresso automatique Evidence Plus de Krups est également très design et trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Vendue habituellement 814 €, Krëfel la propose actuellement à 599 €, soit 26% de remise. C’est un prix canon pour une machine à café de cette qualité. C’est le bon moment pour mettre au placard votre cafetière à filtre ou votre machine à café à dosette.