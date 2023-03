On a trouvé pour vous la machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi au meilleur prix avec Coolblue

Préparez des lattes d’exception avec la Nespresso Lattissima One de De’Longhi

Vous aimez le café noir mais aussi les recettes de cafés lactés ? La machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi est parfaite pour vous. Avec ses 1450 Watts de puissance et ses 19 bars de pression, elle vous prépare de délicieux espressos, double-expressos, lungos et ristrettos, mais aussi de parfaits espressos macchiatos, cappuccinos et autres lattes macchiatos. En résumé, la machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi s’adapte à toutes vos envies. Très facile à utiliser, un seul bouton suffit à préparer des cafés parfaits aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse ou d’une mousse de lait savoureuse. Avec la machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi, vous ne gâcherez jamais une goutte de lait grâce à son réservoir automatisé de 165 ml. Au moment de préparer votre café, son système Single Service vous indique la quantité de lait à ajouter et le tour est joué. L’émulsion de lait se fait automatiquement grâce à son système Rapid Cappuccino, vous offrant une mousse délicate. Le réservoir à lait de la machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi est recouvert d’un couvercle automatisé. Pratique, il se remplit très facilement entre deux préparations. Petite ou grande tasse, café noir ou spécialité lactée, la machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi s’adapte vraiment à toutes vos envies.

On a trouvé la Nespresso Lattissima One de De’Longhi au meilleur prix avec Coolblue

La machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi est parfaite pour vous offrir de délicieux cafés au quotidien, à déguster dans le confort de votre salon ou à emporter lors de vos déplacements. Avec elle, vous n’aurez plus besoin d’aller acheter vos cafés dans un Coffe Shop ! Fabriquée en Italie, la machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi est conçue à partir de 30% de plastique recyclé. Elle fonctionne avec des capsules Nespresso, conçues en aluminium recyclé et recyclable. La machine à café Nespresso Lattissima One de De’Longhi est habituellement vendue environ 250 €. Nous l’avons trouvé à son meilleur prix avec Coolblue. Le spécialiste du high-tech et de l’électroménager la propose actuellement à 203 €. Profitez-en vite. Si vous commandez avant minuit, Coolblue vous livre gratuitement dès le lendemain.