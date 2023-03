Arrêtez de payer vos cafés trop cher et devenez vous-même un véritable barista en économisant 20% sur la machine à expresso automatique de De’Longhi

Créez le café qui vous ressemble avec la machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi

Les amateurs de café vont être séduits par la machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi. Que vous aimiez le café noir ou les spécialités lactées, elle sait s’adapter en toute simplicité à toutes vos envies. Elle fait même mieux ! La machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi vous permet de créer le café qui vous ressemble. Avec elle, vous pouvez régler l’intensité de votre café, sa longueur et la température de l’eau pour préparer votre café idéal à tout moment de la journée. Avec sa puissance de 1450W et ses 15 bars de pressions, elle vous délivrera systématiquement un café aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse. Avec la machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi, vous prendrez plaisir à sélectionner vos grains de café pour leur choisir la mouture parfaite parmi les 13 niveaux de mouture proposés. Vous pouvez même enregistrer vos recettes préférées d’expresso, double-expresso, lungo ou café américain. Sans oublier toutes les spécialités lactés. Avec sa buse vapeur et la fonction Rapid Cappuccino, vous pouvez vous préparer de délicieux cappuccinos, macchiatos et autres cafés lactées recouverts d’une mousse onctueuse et délicate. La buse vapeur vous permet également de préparer des chocolats chauds, des tisanes et du thé.

Économisez 20% sur le prix de la machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi avec Krëfel

En plus de vous délivrer un café parfait, la machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi est pratique, elle vous permet de faire couler 1 ou 2 cafés en même temps. Elle est également très facile à entretenir grâce à son programme automatique de rinçage et de détartrage. La machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi est habituellement vendue 399,99 €. En ce moment, Krëfel la propose à seulement 319,95 €. Cela vous permet d’économiser 20%, soit 80 euros. La machine à expresso automatique ECAM 21 de De’Longhi a reçu la note de 9,4/10 par ses utilisateurs. Un conseil, profitez-vite de cette promotion. Cette offre exceptionnelle est valable jusqu’au 13 avril.