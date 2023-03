Apple : ce bon plan vous permet d’obtenir l’iPhone 14 Pro à moins de 350 €

iPhone 14 Pro : offrez-vous le smartphone dernière génération d’Apple

On ne présente plus Apple ! En septembre dernier, la marque à la pomme sortait sa nouvelle gamme de smartphone : les iPhones 14. Elle est composée de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus, de l’iPhone 14 Max et de l’iPhone 14 Pro. Ces 4 smartphones sont tous très performants. Si vous ne deviez en choisir qu’un, nous vous conseillons néanmoins l’iPhone 14 Pro. Il fait vraiment la différence avec sa puce A16 Bionic et son écran XDR de 6,1 pouces, conçu en Ceramic Shield, plus résistant que n’importe quel verre de smartphone. Il vous offre des images d’une qualité exceptionnelle et un confort de lecture optimal. Il est parfait pour scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos en streaming sur YouTube ou visionner vos films préférés sur Netflix. L’iPhone 14 Pro est un petit bijou de technologie. Il est équipé de la dernière innovation Apple, Dynamic Island. Elle rend l’utilisation de votre smartphone encore plus fluide en vous présentant vos notifications, vos appels en cours et vos emails sans jamais interrompre ce que vous êtes en train de faire. Autre nouveauté, l’écran de l’iPhone 14 Pro est toujours visible, même quand il est verrouillé. Vous avez donc toujours accès à vos messages et notifications. Très pratique quand on veut les consulter rapidement et discrètement ! Dès qu’il est dans le fond de votre poche ou de votre sac, il se met automatiquement en mode veille pour économiser de la batterie. L’iPhone 14 Pro est parfait pour les créateurs de contenus. Il vous offre des photos et des vidéos d’une qualité professionnelle avec son appareil photo de 48 mégapixels avec capteur quad pixel avancé. Côté vidéo, il va réveiller votre âme de réalisateur en enregistrant vos images en qualité 4K HDR 24 images par seconde. Enfin, l’iPhone 14 Pro bat des records d’autonomie en vous offrant jusqu’à 23 heures d’autonomie en lecture vidéo. Grâce à sa recharge sans fil rapide avec le chargeur MagSafe, il ne risque pas de vous lâcher !

Offrez-vous un iPhone 14 Pro à petit prix avec cette astuce

Si vous êtes un adepte d’Apple, vous allez adorer l’iPhone 14 Pro 128 Go. Bon plan, l’opérateur Proximus vous le propose actuellement à partir de 349 € seulement. Pour l’obtenir à ce tarif, il vous suffit de souscrire un abonnement avec Proximus. Rendez-vous directement sur le site de Proximus pour choisir vos options de Data et votre abonnement mobile. Le prix définitif de l’iPhone 14 Pro 128 Go s’affichera en fonction de vos options choisies. Profitez-vite de cette offre exceptionnelle, il y a encore quelques semaines, Proximus affichait l’iPhone 14 Pro à partir de 479 €.