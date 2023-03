PS5 : la console de Sony est enfin disponible à son meilleur prix chez de nombreux revendeurs belges !

En 2023, profitez de tout le potentiel de la PS5

2023 sera définitivement l’année de la PS5. Premier point positif, elle est désormais disponible et nous espérons que les semaines à venir nous le confirmerons. Deuxième point positif, la sortie des manettes pro DualSense Edge et du casque de réalité virtuelle PS VR2. Ces deux accessoires sont arrivés sur le marché en janvier et février 2023. Ils viennent apporter aux joueurs une expérience encore plus immersive. Enfin, les joueurs vont pouvoir se faire plaisir avec des jeux très tendances comme Marvel’s Spiderman 2, Final Fantasy 6 Rebirth, Alone in the Dark, Hogwarts Legacy et bien d’autres, surtout si vous disposez d’un abonnement PS Plus Essential. Cet abonnement vous offre accès à des nouveaux jeux gratuits tous les mois, ainsi qu’un accès multijoueur en ligne et des fonctionnalités majeures comme des packs d’extensions exclusifs ou encore 100 Go de stockage dans le cloud. C’est le moment d’en profiter avec votre PS5 flambant neuve !

Offrez-vous la PS5 dès aujourd’hui !

C’est enfin une réalité. Il semblerait que les problèmes de pénurie rencontrés par Sony depuis la sortie de la PS5 en novembre 2020 soient définitivement du passé. C’est ce que laisse à penser l’état actuel des stocks de PS5 chez les principaux revendeurs belges. La semaine dernière, nous avons constaté que la PS5 était disponible chez Back Market, Dreamland, Coolblue, Amazon, La Fnac et MediaMarkt. En ce lundi 27 mars, les stocks sont toujours à flot ! C’est donc le bon moment pour vous l’offrir. Après 2 ans et demi de pénurie, la nouvelle est excellente. Néanmoins, on ne sait pas encore à 100% de quoi seront faites les prochaines semaines. Donc un conseil, ne tardez pas trop à vous procurer la PS5 et vérifiez dès à présent les stocks des revendeurs belges :