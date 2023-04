Alerte bon plan : entretenez votre jardin à petit prix en économisant 43% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego S+500 avec Amazon

Profitez d’une pelouse parfaite avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500

Qui dit retour des beaux jours, dit reprise de l’entretien de votre pelouse. Plaisir pour certains, cela peut devenir une corvée pour d’autres. Si vous faites partie de cette catégorie, offrez-vous la tondeuse robot Bosch Indego S+500. Parfaite, elle prend soin de votre pelouse et libère votre temps. Vous pouvez alors profiter de votre jardin pour vous reposer, créer un potager ou prendre soin de vos fleurs. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 tond avec efficacité les pelouses allant jusqu’à 500 m2 en un seul passage. Elle est dotée de la technologie LogiCut. Elle cartographie votre pelouse pour ensuite la tondre en bandes parallèles bien nettes. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 prend également soin de vos bordures grâce à sa fonction BorderCut. En plus, elle n’a pas peur des obstacles comme les trampolines ou autres cabanes de jardin, qu’elle contourne avec facilité. Résultat : votre jardin est impeccable sans effort. Intelligente, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 dispose de la fonction SmartMoving. Après analyse de votre pelouse, de la météo locale et de vos paramètres personnels (jour et fréquence de tonte), elle vous propose un calendrier de tonte optimisé. C’est simple, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 est parfaite ! En plus, elle se contrôle à distance grâce à l’application Bosch Smart Gardening. Vous pouvez la démarrer depuis votre transat et elle ne vous dérangera pas pendant votre sieste. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est en effet très silencieuse avec son niveau sonore maximum de 63 décibels.

