Pâques : chocolats, décorations, jeux pour enfants,... où faire vos achats au meilleur prix ?

Cette année, le dimanche de Pâques tombe le 9 avril . Dans la religion catholique, il arrive juste après la semaine Sainte et célèbre la résurrection du Christ. Traditionnellement, les églises arrêtent de sonner les cloches le soir du Jeudi Saint. Elles sonnent à nouveau le dimanche de Pâques pour annoncer la résurrection du Christ. Une légende raconte que le jeudi soir, les cloches des églises arrêtent de sonner car elles entament un voyage jusqu’à Rome pour être bénies. A leur retour, elles sèment sur leur passage les fameux œufs en chocolat. Au fil des ans, la tradition de la chasse aux œufs a donc vu le jour en parallèle de la fête religieuse. C’est un moment festif, très apprécié des petits et des grands. Vous hésitez toujours à organiser votre chasse aux œufs le dimanche ou le lundi de Pâques ? Si vous souhaitez vous caler sur la tradition religieuse, prévoyez votre chasse aux œufs le dimanche matin, au moment où les cloches des églises se remettent à sonner. Les plus gourmands pourront remettre ça dès le lundi. Mieux vaut 2 chasses aux œufs qu’une ! Pour acheter vos chocolats de Pâques au meilleur prix, profitez de la sélection gourmande d’Amazon. Vous y trouverez des lapins et des œufs des marques Lindt, Milka, Côte d’Or ou encore Toblerone. Vous y trouverez par exemple le paquet de 350 grammes d’œufs au chocolat au lait noisette Milka à 5,45 € au lieu de 7,79 €, soit 30% de remise . Vous trouverez également la boite en forme d’œufs de 198 grammes de chocolat Côte d’Or , composée d’un assortiment de rochers au lait et praliné et de mini-bouchée de chocolat au lait à seulement 4,47 € au lieu de 6,39 €, soit 30% de remise . Vous avez envie d’impressionner les enfants ? Offrez-leur le lapin géant Lindt de 500 grammes au chocolat au lait . Amazon le propose à 18,74 € au lieu de 21,49 €, soit 13% de remise . Son seul défaut ? Il risque d’être difficile à cacher.

Un week-end de Pâques en famille

Le week-end de Pâques, on mange du chocolat. C’est aussi l’occasion de se retrouver en famille pendant 3 jours. Le week-end de Pâques signe le retour des beaux jours. C’est souvent l’un des premiers week-end que l’on peut passer à l’extérieur. Profitez des Dream Deal de DreamLand pour équiper votre jardin et vous amuser à petit prix. Pour Pâques, en plus des chocolats, faites plaisir à vos enfants en aménageant vos extérieurs avec un portique en bois composé d’un toboggan, de 2 balançoires et d’un trapèze. DreamLand le propose à 549 € au lieu de 699 €, soit 21% d’économies. Pour les plus petits budgets, profitez de Pâques pour installer un trampoline. DreamLand propose un trampoline de 2,44 mètres de diamètre et son filet de sécurité à 199 € au lieu de 265 €, ce qui vous permet d’économiser 25%. Vous n’avez pas d’extérieur ? DreamLand propose une large sélection de jeux et jouets, comme le kit de création en pâte à modeler Play Doh Kitchen. Il est affiché au prix canon de 19,95 € au lieu de 26,95 €, soit 26% de remise.