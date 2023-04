Apple : profitez-vite de cette offre exceptionnelle pour obtenir un iPhone 13 à moins de 700 €

iPhone 13 : un petit bijou de technologie

Sorti sur le marché en 2021, l’iPhone 13 est l’avant dernière génération d’iPhone d’Apple, suivi de près par la gamme des iPhones 14. Encore aujourd’hui, l’iPhone 13 est un excellent smartphone qui n’a absolument rien à envier à ses successeurs. Il a même un petit truc en plus : son prix plus abordable que l’iPhone 14. Doté d’une puce A15 Bionic avec un GPU 4 cœurs, l’iPhone 13 est très performant. Grâce à sa puissance, il vous permet de regarder très facilement des vidéos en streaming ou de jouer à des jeux vidéo en toute fluidité. Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces vous offre un confort de lecture optimal, de jour comme de nuit. Parfait pour les créateurs de contenus, l’iPhone 13 est doté d’un double appareil photo à l’arrière. Il est composé d’un objectif principal de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle. Grâce à son mode portrait et au Smart HDR4, vous prendrez des photos dignes d’un professionnel. Avec le mode portrait, le fond de vos photos est flouté harmonieusement pour mettre en valeur votre sujet, tandis que le Smart HDR4 affine les contrastes de vos photos. A l’avant, grâce à sa caméra TrueDepth avec mise au point automatique, vous pourrez prendre des selfies et passer des appels vidéo en très haute qualité ! Enfin, l’iPhone 13 dispose d’une autonomie de 19 heures en lecture vidéo. C’est sûr, il ne vous lâchera jamais.

Économisez 23% sur le prix de l’iPhone 13 128 Go

D’un très bon rapport qualité-prix, l’iPhone 13 128 Go est un excellent smartphone. Son prix public neuf est de 909 €. En optant pour un iPhone 13 128 Go reconditionné, vous pouvez l’obtenir avec Back Market au prix canon de 691,42 €. Il s’agit d’un iPhone 13 reconditionné en parfait état, c’est-à-dire que son écran est impeccable et que sa coque peut présenter des micro-rayures. Son état technique est quant à lui parfait. Choisir l’iPhone 13 128 Go avec Back Market vous permet d’économiser 23% par rapport au prix du neuf. En plus, vous faites un geste pour l’environnement comme nous vous l’expliquions dans cet article. Un conseil, n’hésitez plus et foncez !