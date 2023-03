Journée mondiale du recyclage : pourquoi opter pour des produits reconditionnés en 2023 est une bonne idée ?

Le recyclage : un enjeu pour la planète

La journée mondiale du recyclage a lieu le 18 mars. Elle a deux objectifs : promouvoir le recyclage auprès du grand public, mais aussi rappeler ses enjeux pour la préservation de l’environnement. Ils sont doubles. Le recyclage permet d’éviter l’enfouissement et l’incinération des déchets. Il permet également de favoriser le réemploi des matières et matériaux. Parmi les solutions efficaces pour favoriser le recyclage, il y en a une très simple et accessible à tous : acheter des produits reconditionnés. Le marché du reconditionné s’est considérablement développé ces dernières années autour des produits high-tech et électroménagers. Ils peuvent également concerner du mobilier, des matelas…Pourquoi favoriser le reconditionné au moment d’acheter un smartphone, une tablette, un ordinateur ou encore une console de jeu ? Tout simplement parce que le reconditionné est un geste fort pour l’environnement et les droits de l’homme.

Pourquoi le reconditionné est une bonne option ?

Saviez-vous que produire un smartphone neuf nécessite l’extraction d’environ 35 kg de matières premières et génère 25 kilos d’émissions de CO2 ? Smartphones, tablettes et ordinateurs portables sont fabriqués avec des minéraux rares comme le coltan ou le cobalt. Ils sont hélas très souvent issus de mines clandestines situées en Afrique. Elles font travailler des personnes, souvent mineures, dans des conditions de travail déplorables. Acheter un produit reconditionné permet de ne pas favoriser ces conditions d’emploi inacceptables et de ne pas générer de déchets supplémentaires liés à la fabrication. Cela limite également la pollution. Ce ne sont pas les seuls avantages. Opter pour un produit reconditionné, c'est lutter contre l’obsolescence programmée en allongeant la durée de vie d’appareils électroniques. Faire reconditionner vos anciens appareils électroniques évite également de les laisser traîner dans un placard ou de les incinérer. Enfin, autre avantage qui devrait vous convaincre pour de bon, les produits reconditionnés sont en général vendus 30 à 70% moins chers que le prix du neuf. Comme nous vous l’expliquions dans cet article, un produit reconditionné n’est pas un produit de seconde main. Ce sont des produits réglementés. Ils disposent obligatoirement d’un grade, attestant de leur état. Il va de l’état correct au parfait état. Les produits reconditionnés disposent également d’une garantie. En plus d’être bon pour la planète et pour votre porte-monnaie, acheter des produits reconditionnés est générateur d’emploi. Avec l’explosion de cette pratique ces dernières années, de nouvelles filières sont en train de se créer. On peut l’affirmer, c’est gagnant-gagnant pour tout le monde.